Україна
Підписка Wizz Class — які є переваги для пасажирів

Підписка Wizz Class — які є переваги для пасажирів

Дата публікації: 14 січня 2026 12:23
Підписка Wizz Class — чим буде корисна пасажирам та чи варто переплачувати
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустила нову преміум-послугу для пасажирів. Так, за додаткову плату мандрівники зможуть отримати більше простору та додаткових переваг на борту.

Про це пише Daily Mail.

Чи варто переплачувати за послугу Wizz Class 

Зазначається, що "Wizz Class" надає пасажирам можливість заблокувати середнє сидіння для більшого простору для ліктів і ніг, а також надає пріоритетну посадку. Окрім того, мандрівник може взяти із собою дві одиниці ручної поклажі та отримати безкоштовні закуски та безалкогольні напої на борту.

Послуга "Wizz Class" нині доступна на рейсах до та з Будапешта, Бухареста, Варшави, Лондона та Рима.

"Коли клієнт обирає Wizz Class, одне з середніх місць, найближче до нього (1B та 1E), буде автоматично зарезервовано на його рейсі", — повідомили представники лоукостера.

Ціни на відповідну послугу стартують від 50 євро (пакет включає пріоритетну посадку та 10-кілограмову ручну поклажу).

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.

Також ми писали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority.

авіарейси подорож Wizz Air літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
