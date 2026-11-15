Женщина с детьми в вагоне. Фото: УНИАН

Женские купе Укрзализныци — удобный вариант для украинок, которые хотят чувствовать себя более спокойно во время путешествия. Однако при покупке билетов иногда возникают недоразумения, особенно когда взрослые планируют ехать вместе с детьми. Правила для мальчиков и девочек различаются. Есть и другие нюансы, о которых пассажиры часто узнают уже перед посадкой. Известно, кто может путешествовать в таких вагонах и что делать, если билет приобрели по ошибке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Кого пускают в женские вагоны

Женские вагоны появились в Украине летом 2023 года. Они предназначены для женщин и девушек любого возраста. Однако матери могут путешествовать в таких купе и с маленькими сыновьями. Укрзализныця разрешает проезд мальчикам до 5 лет включительно. Если ребенку уже исполнилось 6 лет, для совместной поездки нужно выбирать обычный, смешанный вагон.

Стоимость билетов в женских вагонах такая же, как и в обычных купейных вагонах этого класса. А для детей действуют следующие правила оплаты:

До 5 лет включительно — бесплатно, если ребенок едет без отдельного места.

От 6 до 13 лет включительно — по детскому билету со скидкой 25%. В женском вагоне такая возможность доступна девочкам.

При посадке с ребенком необходимо предъявить свидетельство о рождении. Подойдет оригинал документа или его цифровая версия в приложении "Дія".

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Что делать, если мужчина купил билет в женский вагон

При оформлении билета в приложении Укрзализныци система не проверяет пол пассажира. Поэтому мужчина может случайно приобрести место в женском купе. Но при выборе места появляется предупреждение, что оно предназначено только для женщин.

Если все же допустили ошибку при покупке, есть несколько вариантов:

До отправления поезда. Можно обратиться в контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111, чтобы выяснить возможность смены места или возврата билета. Во время посадки. Нужно сообщить проводнику. Он поможет решить вопрос с другим местом в поезде. Во время поездки. Если возникла конфликтная ситуация, можно обратиться к начальнику поезда или на горячую линию УЗ.

Мужчины не могут находиться в женских купе, даже если билет был приобретен случайно.

В каких поездах УЗ есть женские вагоны

По информации Укрзализныци, женские вагоны доступны на следующих маршрутах:

№ 81/82 и 29/30 Киев — Ужгород;

№ 3/4 Запорожье — Ужгород;

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 75/76 Киев — Кривой Рог;

№ 26/236 Одесса — Рахов;

№ 1/2 Харьков — Ивано-Франковск;

№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев — Рахов;

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 22/21 Львов — Харьков;

№ 7/8 Харьков — Одесса;

№ 12 Львов — Одесса;

№ 91/92 Львов — Киев.

Количество мест в этих вагонах ограничено. Кроме того, если из-за чрезвычайных обстоятельств вагон придется заменить, Укрзализныця не гарантирует пересадку снова в женское купе.

Что касается домашних животных, то отдельных запретов нет. В женских вагонах собак и кошек перевозят по тем же правилам, что и в обычных.

Ранее Новини.LIVE писали, какие изменения ждут пассажиров польских поездов. С 13 декабря 2026 года PKP Intercity отменит прямой рейс IC "Снежка" из Варшавы в Кудову-Здруй через Вроцлав. Из-за этого туристам и пациентам курортов Нижней Силезии придется искать другие способы добраться до крупных городов Польши.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому принадлежит нижняя полка в вагонах Укрзализныци. Пассажир с верхней полки может попросить сесть внизу или воспользоваться столиком, но окончательное решение остается за владельцем билета. Даже чужой багаж нельзя класть под нижнее место без разрешения.