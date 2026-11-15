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Главная Транспорт Путешествие с детьми в женских вагонах УЗ: что разрешают правила в 2026 году

Путешествие с детьми в женских вагонах УЗ: что разрешают правила в 2026 году

Ua ru
15 ноября 2026 20:25
Проезд в женских купе Укрзализныци: правила и ограничения в 2026 году УНИАН
Женщина с детьми в вагоне. Фото: УНИАН

Женские купе Укрзализныци — удобный вариант для украинок, которые хотят чувствовать себя более спокойно во время путешествия. Однако при покупке билетов иногда возникают недоразумения, особенно когда взрослые планируют ехать вместе с детьми. Правила для мальчиков и девочек различаются. Есть и другие нюансы, о которых пассажиры часто узнают уже перед посадкой. Известно, кто может путешествовать в таких вагонах и что делать, если билет приобрели по ошибке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Кого пускают в женские вагоны

Женские вагоны появились в Украине летом 2023 года. Они предназначены для женщин и девушек любого возраста. Однако матери могут путешествовать в таких купе и с маленькими сыновьями. Укрзализныця разрешает проезд мальчикам до 5 лет включительно. Если ребенку уже исполнилось 6 лет, для совместной поездки нужно выбирать обычный, смешанный вагон.

Стоимость билетов в женских вагонах такая же, как и в обычных купейных вагонах этого класса. А для детей действуют следующие правила оплаты:

  • До 5 лет включительно — бесплатно, если ребенок едет без отдельного места.
  • От 6 до 13 лет включительно — по детскому билету со скидкой 25%. В женском вагоне такая возможность доступна девочкам.

При посадке с ребенком необходимо предъявить свидетельство о рождении. Подойдет оригинал документа или его цифровая версия в приложении "Дія".

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Что делать, если мужчина купил билет в женский вагон

При оформлении билета в приложении Укрзализныци система не проверяет пол пассажира. Поэтому мужчина может случайно приобрести место в женском купе. Но при выборе места появляется предупреждение, что оно предназначено только для женщин.

Если все же допустили ошибку при покупке, есть несколько вариантов:

  1. До отправления поезда. Можно обратиться в контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111, чтобы выяснить возможность смены места или возврата билета.
  2. Во время посадки. Нужно сообщить проводнику. Он поможет решить вопрос с другим местом в поезде.
  3. Во время поездки. Если возникла конфликтная ситуация, можно обратиться к начальнику поезда или на горячую линию УЗ.

Мужчины не могут находиться в женских купе, даже если билет был приобретен случайно.

В каких поездах УЗ есть женские вагоны

По информации Укрзализныци, женские вагоны доступны на следующих маршрутах:

  • № 81/82 и 29/30 Киев — Ужгород;
  • № 3/4 Запорожье — Ужгород;
  • № 17/18 Харьков — Ужгород;
  • № 15/16 Харьков — Ясиня;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 75/76 Киев — Кривой Рог;
  • № 26/236 Одесса — Рахов;
  • № 1/2 Харьков — Ивано-Франковск;
  • № 5/6 Запорожье — Ясиня;
  • № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
  • № 95/96 Киев — Рахов;
  • № 38/37 Киев — Запорожье;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 22/21 Львов — Харьков;
  • № 7/8 Харьков — Одесса;
  • № 12 Львов — Одесса;
  • № 91/92 Львов — Киев.

Количество мест в этих вагонах ограничено. Кроме того, если из-за чрезвычайных обстоятельств вагон придется заменить, Укрзализныця не гарантирует пересадку снова в женское купе.

Что касается домашних животных, то отдельных запретов нет. В женских вагонах собак и кошек перевозят по тем же правилам, что и в обычных.

Ранее Новини.LIVE писали, какие изменения ждут пассажиров польских поездов. С 13 декабря 2026 года PKP Intercity отменит прямой рейс IC "Снежка" из Варшавы в Кудову-Здруй через Вроцлав. Из-за этого туристам и пациентам курортов Нижней Силезии придется искать другие способы добраться до крупных городов Польши.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому принадлежит нижняя полка в вагонах Укрзализныци. Пассажир с верхней полки может попросить сесть внизу или воспользоваться столиком, но окончательное решение остается за владельцем билета. Даже чужой багаж нельзя класть под нижнее место без разрешения.

Укрзализныця правила купе поезд пассажиры
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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