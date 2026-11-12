Пассажиры в поезде. Фото: УНИАН

В поездах часто возникают споры из-за нижних полок. Пассажиры с верхних мест хотят посидеть внизу, пообедать за столиком или положить туда свои вещи. Но у человека, купившего билет на нижнюю полку, могут быть совсем другие планы.

Обязаны ли вы делиться своим местом с соседями, объяснили в Укрзализныце, передает Новини.LIVE.

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Можно ли сидеть на чужой нижней полке в поезде

Согласно правилам Укрзализныци, каждый пассажир имеет право пользоваться тем местом, на которое купил билет. Причем на протяжении всей поездки. Если человек едет на верхней полке, он может попросить соседа снизу разрешить ему посидеть. Но соглашаться на это или нет — решает владелец нижнего места. Даже если до конечной станции осталось несколько минут, уступать полку он не обязан.

То же самое касается ситуаций, когда сосед хочет посидеть внизу днем или покушать. Правила не дают ему права требовать чужое место. Если оба пассажира договорились, никаких проблем. Но без разрешения занимать нижнюю полку нельзя.

Кому принадлежит столик в купе УЗ

Им часто хотят пользоваться все пассажиры, независимо от того, на какой полке едут. В Укрзализныце пояснили, что столик относится к нижним местам, поскольку именно к ним он прикреплен. Но пассажиры также могут договориться и пользоваться столиком вместе. Правила этого не запрещают.

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Можно ли класть вещи под чужую нижнюю полку

Еще одна причина споров в поездах — багаж. Пассажиры с верхних полок иногда хотят поставить свои чемоданы или сумки под нижнее место. Но это пространство тоже принадлежит пассажиру, у которого есть билет на него. Для багажа пассажиров с верхних мест предусмотрены верхние багажные полки и другие специально отведенные места в купе.

Ранее Новини.LIVE писали о том, смогут ли украинцы бесплатно путешествовать на поездах этой зимой. В министерстве пояснили, что возобновлять эту инициативу пока не планируют. В то же время стоимость билетов могут пересмотреть для "Интерсити" первого класса, международных и пригородных поездов.

Также Новини.LIVE рассказывали, как выбрать удобное место в поезде. Путешественница советует обращать внимание на отметку о кондиционере и схему вагона, а для поездок с детьми или животными рассмотреть вариант двухместного люкса.