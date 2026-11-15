Жінка з дітьми у вагоні. Фото: УНІАН

Жіночі купе Укрзалізниці є зручним варіантом для українок, які хочуть почуватися спокійніше під час подорожі. Але з купівлею квитків іноді виникають непорозуміння, особливо коли дорослі планують їхати разом із дітьми. Правила для хлопчиків і дівчаток відрізняються. Є й інші нюанси, про які пасажири часто дізнаються вже перед посадкою. Відомо, хто може подорожувати в таких вагонах і що робити, якщо квиток придбали помилково.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Кого пускають у жіночі вагони

Жіночі вагони з'явилися в Україні влітку 2023 року. Вони призначені для жінок і дівчат будь-якого віку. Однак матері можуть подорожувати в таких купе і з маленькими синами. Укрзалізниця дозволяє проїзд хлопчикам до 5 років включно. Якщо дитині вже виповнилося 6 років, для спільної подорожі потрібно обирати звичайний, змішаний вагон.

Вартість квитків у жіночих вагонах така сама, як і у звичайних купейних вагонах цього класу. А для дітей діють такі правила оплати:

До 5 років включно — безкоштовно, якщо дитина їде без окремого місця.

Від 6 до 13 років включно — за дитячим квитком зі знижкою 25%. У жіночому вагоні така можливість доступна дівчатам.

Під час посадки з дитиною потрібно показати свідоцтво про народження. Підійде оригінал документа або його цифрова версія в застосунку "Дія".

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Що робити, якщо чоловік купив квиток у жіночий вагон

Під час оформлення квитка в застосунку Укрзалізниці система не перевіряє стать пасажира. Тому чоловік може випадково придбати місце в жіночому купе. Але під час вибору місця з'являється попередження, що воно призначене лише для жінок.

Якщо все ж помилилися з покупкою, є кілька варіантів:

До відправлення поїзда. Можна звернутися до контактного центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 111, щоб з'ясувати можливість зміни місця або повернення квитка. Під час посадки. Потрібно повідомити провідника. Він допоможе вирішити питання з іншим місцем у поїзді. Під час поїздки. Якщо виникла конфліктна ситуація, можна звернутися до начальника поїзда або на гарячу лінію УЗ.

Чоловіки не можуть залишатися в жіночих купе навіть тоді, коли придбали квиток випадково.

У яких поїздах УЗ є жіночі вагони

За інформацією Укрзалізниці, жіночі вагони доступні на таких маршрутах:

№ 81/82 та 29/30 Київ — Ужгород;

№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 15/16 Харків — Ясіня;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 75/76 Київ — Кривий Ріг;

№ 26/236 Одеса — Рахів;

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ;

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ — Рахів;

№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 22/21 Львів — Харків;

№ 7/8 Харків — Одеса;

№ 12 Львів — Одеса;

№ 91/92 Львів — Київ.

Кількість місць у цих вагонах обмежена. Крім того, якщо через надзвичайні обставини вагон доведеться замінити, Укрзалізниця не гарантує пересадку знову в жіноче купе.

Щодо домашніх тварин окремих заборон немає. У жіночих вагонах собак та котів перевозять за тими самими правилами, що й у звичайних.

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Також Новини.LIVE розповідали, кому належить нижня полиця у вагонах Укрзалізниці. Пасажир із верхньої полиці може попросити посидіти внизу або скористатися столиком, але остаточне рішення залишається за власником квитка. Навіть чужий багаж не можна класти під нижнє місце без дозволу.