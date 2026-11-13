Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Пассажирка пожаловалась на грязные постельные комплекты: что говорят в УЗ

Пассажирка пожаловалась на грязные постельные комплекты: что говорят в УЗ

Ua ru
13 ноября 2026 10:12
Путешествие на УЗ: что делать пассажиру, которому выдали грязное постельное белье
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныци/Facebook

С марта пассажиры Укрзализныци вынуждены платить больше. Компания повысила стоимость комплекта постельного белья; цены варьируются в зависимости от типа вагона. Несмотря на повышение тарифа, одна из пассажирок пожаловалась на грязь на комплектах.

В УЗ в социальной сети Threads объяснили, почему пассажирам предоставляют постельные комплекты ненадлежащего качества, передает Новини.LIVE.

Реклама

Грязное постельное белье в поездах УЗ

Пассажирка пожаловалась на постельный комплект, покрытый пятнами. Девушка рассказала, что довольно часто путешествует на поездах Укрзализныци и за свою поездку заплатила 4 тысячи гривен.

"21 час люди должны ехать на таких наволочках. Конечно, попросить заменить — не проблема, но при упаковке комплекта, думаю, это было трудно не заметить", — написала она.

https://www.threads.com/@kateeshh/post/DfqED1KDvw4?xmt=AQG0IAA7kFXKpBjsLo_vh_Wz1FVXJolOpL4xdoMENeCZ55ZX8IYMGpirvu4Mlfqc7xQcJ4M&amp;slof=1

Читайте также:

В УЗ пояснили, что такие ситуации возникают в основном из-за человеческого фактора на этапе сортировки и упаковки в стиральных комплексах, особенно когда они работают в усиленном режиме.

Кроме того, сбои в контроле качества постельных комплектов возможны из-за перебоев с электричеством и длительных воздушных тревог. Перевозчик обрабатывает 50 тысяч комплектов в сутки.

В компании добавили, что полностью исключить такие случаи пока сложно. Там призвали пассажиров, обнаруживших пятна на простынях или наволочках, обратиться к проводнику для замены комплекта.

Ранее Новини.LIVE писали, как следует действовать пассажирам Укрзализныци во время конфликтов в поезде. Если сосед нарушает покой или ведет себя агрессивно, нужно сразу обратиться к поездной бригаде. А за курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.

Также Новини.LIVE писали, с каким багажом пассажиров Укрзализныци могут не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Укрзализныця путешествие поезда постель вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации