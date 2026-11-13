Путешествие на УЗ: что делать пассажиру, которому выдали грязное постельное белье

Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныци/Facebook

С марта пассажиры Укрзализныци вынуждены платить больше. Компания повысила стоимость комплекта постельного белья; цены варьируются в зависимости от типа вагона. Несмотря на повышение тарифа, одна из пассажирок пожаловалась на грязь на комплектах.

В УЗ в социальной сети Threads объяснили, почему пассажирам предоставляют постельные комплекты ненадлежащего качества, передает Новини.LIVE.

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Грязное постельное белье в поездах УЗ

Пассажирка пожаловалась на постельный комплект, покрытый пятнами. Девушка рассказала, что довольно часто путешествует на поездах Укрзализныци и за свою поездку заплатила 4 тысячи гривен.

"21 час люди должны ехать на таких наволочках. Конечно, попросить заменить — не проблема, но при упаковке комплекта, думаю, это было трудно не заметить", — написала она.

https://www.threads.com/@kateeshh/post/DfqED1KDvw4?xmt=AQG0IAA7kFXKpBjsLo_vh_Wz1FVXJolOpL4xdoMENeCZ55ZX8IYMGpirvu4Mlfqc7xQcJ4M&slof=1

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В УЗ пояснили, что такие ситуации возникают в основном из-за человеческого фактора на этапе сортировки и упаковки в стиральных комплексах, особенно когда они работают в усиленном режиме.

Кроме того, сбои в контроле качества постельных комплектов возможны из-за перебоев с электричеством и длительных воздушных тревог. Перевозчик обрабатывает 50 тысяч комплектов в сутки.

В компании добавили, что полностью исключить такие случаи пока сложно. Там призвали пассажиров, обнаруживших пятна на простынях или наволочках, обратиться к проводнику для замены комплекта.

Ранее Новини.LIVE писали, как следует действовать пассажирам Укрзализныци во время конфликтов в поезде. Если сосед нарушает покой или ведет себя агрессивно, нужно сразу обратиться к поездной бригаде. А за курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.

Также Новини.LIVE писали, с каким багажом пассажиров Укрзализныци могут не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.