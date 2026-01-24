Видео
Главная Транспорт Из Хелма в Варшаву — как быстрее всего добраться на поезде

Из Хелма в Варшаву — как быстрее всего добраться на поезде

Дата публикации 24 января 2026 10:12
Как добраться из Хелма в Варшаву — направления
Пассажир ждет свой поезд. Фото: Freepik

В столице Польши Варшаве расположен крупный международный аэропорт, откуда доступны рейсы во многие уголки мира. Однако "урвать" билеты Укрзализныци в этот город почти нереально, поэтому украинцы часто покупают билеты на поезд до Хелма — ближайшего города возле польско-украинской границы.

Новини.LIVE расскажут, как добраться из Хелма в Варшаву.

Читайте также:

Маршрут Хелм — Варшава на поезде

Из столицы в Хелм поезда УЗ прибывают утром — в 5 утра и 08:08, а также вечером — в 17:52. Без пересадок в Варшаву из Хелма курсируют 5 польских поездов.

Як дістатися з Холма до Варшави - фото 1
Рейсы УЗ из Киева в Хелм. Фото: скриншот

Украинцам будет удобно добраться из Хелма в Варшаву поездом 21010 KYIV EXPRESS, который отправляется в 06:22 и прибывает в польскую столицу в 9:37.

Также удобным вариантом станет рейс на поезд "Интерсити 2802 GÓRSKI", который отправляется из Хелма в 08:38 и прибывает в Варшаву в 11:19.

Относительно вечернего рейса, украинцам будет удобно добраться поездом "Интерсити 440 UZNAM 440 URSA". Он отправляется из Хелма в 18:28. В польскую столицу он ежедневно прибывает в 21:43. Билеты на польские поезда вам обойдутся в 62 злотых (около 750 гривен).

Як дістатися з Холма до Варшави - фото 2
Рейсы поездов из Хелма в Варшаву. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может претендовать на гражданство Польши в 2026 году.

Также мы сообщали, почему в некоторых случаях выезд в Польшу может обернуться тюремным заключением.

