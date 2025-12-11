Укрзализныця оборудует спальные поезда Wi-Fi в 2026 году — что известно

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

В следующем году Минразвития совместно с Укрзализныцей продолжат развивать железнодорожный сектор. В частности, планируется реализовать начатую президентом Украины в 2020 году программу обновления парка пассажирских вагонов, одним из пунктов которой является установка Wi-Fi в спальных поездах.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Wi-Fi в поездах УЗ

В ведомстве сообщили, что в следующем году ожидается поставка 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа. Кроме того, Укрзализныця продолжит модернизировать подвижной состав и планирует оборудовать их Wi-Fi. Интернет должен появиться не только в поездах "Интерсити", но и в спальных.

"В 2026-2028 годах Укрзализныця получит еще более 9 000 единиц техники, что позволит полностью обеспечить потребности путевого хозяйства всей сети. Инфраструктурные подразделения получат современные инструменты, необходимые для быстрого, безопасного и устойчивого ремонта инфраструктуры", — добавили в компании.

В планах компании также построить евроколею на направлении Скнилов — Мостиска-II, которая соединит Львов с европейской железнодорожной сетью.

