Україна
Новая программа развития УЗ — в каких еще поездах появится Wi-Fi

Новая программа развития УЗ — в каких еще поездах появится Wi-Fi

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 10:22
Укрзализныця оборудует спальные поезда Wi-Fi в 2026 году — что известно
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

В следующем году Минразвития совместно с Укрзализныцей продолжат развивать железнодорожный сектор. В частности, планируется реализовать начатую президентом Украины в 2020 году программу обновления парка пассажирских вагонов, одним из пунктов которой является установка Wi-Fi в спальных поездах.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Читайте также:

Wi-Fi в поездах УЗ

В ведомстве сообщили, что в следующем году ожидается поставка 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа. Кроме того, Укрзализныця продолжит модернизировать подвижной состав и планирует оборудовать их Wi-Fi. Интернет должен появиться не только в поездах "Интерсити", но и в спальных.

"В 2026-2028 годах Укрзализныця получит еще более 9 000 единиц техники, что позволит полностью обеспечить потребности путевого хозяйства всей сети. Инфраструктурные подразделения получат современные инструменты, необходимые для быстрого, безопасного и устойчивого ремонта инфраструктуры", — добавили в компании.

В планах компании также построить евроколею на направлении Скнилов — Мостиска-II, которая соединит Львов с европейской железнодорожной сетью.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.

Укрзализныця путешествие поезда интернет вагон
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
