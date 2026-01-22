Поездка без билета в транспорте Киева — какая ответственность грозит пассажирам

Люди заходят в транспорт. Фото: УНИАН

Безбилетный проезд граждан в Украине карается штрафами. В Киеве контроль своевременной оплаты пассажирами проезда в городском наземном транспорте осуществляют контролеры Службы организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс".

Об этом говорится на сайте КП "Киевпастранс".

Ответственность за проезд без билета

Отмечается, что контролеры проверяют билеты во время движения транспорта. Во время проверки они должны предъявить пластиковое удостоверение установленного образца, а также жетон с личным номером контроллера.

Контролеры проверяют билеты пассажиров, путем поднесения электронного билета к сертифицированному транспортному терминалу. Устройство проверяет регистрацию электронного билета в соответствующем транспортном средстве. То есть посадочный талон недостаточно просто приобрести в приложении — его нужно просканировать на валидаторе.

В "Киевпастранс" предупредили, что за проезд без регистрации электронного билета, в том числе бесплатный провоз пассажиром ребенка в возрасте от семи до шестнадцати лет, а также неоплаченную перевозку багажа пассажиру грозит штраф. Также кроме суммы штрафа, он должен оплатить стоимость проезда.

Штрафы за безбилетный проезд взимаются контролером на месте, после его уплаты пассажиру должна быть предоставлена квитанция установленного образца, бланки которых являются документами строгой финансовой отчетности.

