Головна Транспорт Безквитковий проїзд у транспорті Києва — хто має право штрафувати

Безквитковий проїзд у транспорті Києва — хто має право штрафувати

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 07:32
Поїздка без квитка у транспорті Києва — яка відповідальність загрожує пасажирам
Люди заходять в транспорт. Фото: УНІАН

Безквитковий проїзд громадян в Україні карається штрафами. В Києві контроль своєчасної оплати пасажирами проїзду в міському наземному транспорті здійснюють контролери Служби організації збору та обліку виручки КП "Київпастранс".

Про це йдеться на сайті КП "Київпастранс".

Читайте також:

Відповідальність за проїзд без квитка

Зазначається, що контролери перевіряють квитки під час руху транспорту. Під час перевірки вони мають пред'явити пластикове посвідчення встановленого зразка, а також жетон із особистим номером контролера.

Контролери перевіряють квитки пасажирів, шляхом піднесення електронного квитка до сертифікованого транспортного термінала. Пристрій перевіряє реєстрацію електронного квитка у відповідному транспортному засобі. Тобто посадковий талон не достатньо просто придбати в застосунку — його потрібно просканувати на валідаторі.

У "Київпастранс" попередили, що за проїзд без реєстрації електронного квитка, в тому числі безоплатне провезення пасажиром дитини віком від семи до шістнадцяти років, а також неоплачене перевезення багажу пасажиру загрожує штраф. Також окрім суми штрафу, він має сплатити вартість проїзду.

Штрафи за безквитковий проїзд стягуються контролером на місці, після його сплати пасажиру має бути надано квитанцію встановленого зразка, бланки яких є документами суворої фінансової звітності.

Раніше ми розповідали,  які станції метро в Києві не впізнають ті, хто давно тут не був.

Також писали про те, чим унікальне метро в Кривому Розі. Його перші чотири станції було відкрито у 1986 році.

Київ транспорт штраф контроль квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
