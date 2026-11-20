Собака на поводке. Фото: УНИАН

Поездка в метро с домашним питомцем может закончиться еще у турникетов. Даже спокойную собаку в наморднике и на поводке могут отказаться пропускать в вагон. В метро украинских городов действуют ограничения на перевозку животных. Есть и исключения, когда собаку разрешают брать с собой без переноски.

Кого можно перевозить и что нужно учесть владельцам животных, рассказывает Новини.LIVE.

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Каких животных разрешено перевозить в метро

В Киеве, Харькове и Днепре обычный проезд с домашними животными разрешен при условии, что они находятся в специальной переноске. Это может быть контейнер, клетка или закрытая сумка, предназначенная для перевозки животных. Она должна иметь водонепроницаемое дно и соответствовать установленным размерам ручной клади.

Главное, чтобы сумма длины, ширины и высоты переноски составляла не более 120 см. При таких условиях в метро можно перевозить небольших собак, кошек и других мелких домашних животных.

Размер самого животного не имеет значения. Даже маленькую собаку нужно поместить в переноску. Держать ее на руках или вести рядом на поводке нельзя.

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Для средних и крупных собак действуют более строгие ограничения. Если животное не помещается в переноску разрешенного размера, перевозить его в вагоне метро запрещено. Даже если собака хорошо воспитана, спокойно ведет себя среди людей и выполняет команды.

Существует исключение для собак-поводырей, сопровождающих людей с нарушениями зрения. Таких животных разрешено перевозить без клетки или контейнера. Однако собака должна быть специально подготовлена к сопровождению человека и пребыванию в метро.

Для проезда необходимы:

Поводок и соответствующая шлейка.

Ошейник и намордник.

Документ, подтверждающий статус собаки-поводыря или собаки-сопровождающей.

Какие правила во время воздушной тревоги

В это время станции метро используются в качестве укрытий. В таком случае правила доступа с домашними животными могут быть более гибкими. Людей с собаками и другими питомцами могут пропускать на станции, даже если животное не соответствует требованиям для обычной перевозки. Во время воздушной тревоги необходимо выполнять указания дежурных сотрудников метро и полиции на станции.

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