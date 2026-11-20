Собака на повідку. Фото: УНІАН

Поїздка в метро з домашнім улюбленцем може закінчитися ще біля турнікетів. Навіть спокійного собаку в наморднику та на повідку можуть відмовитися пропускати у вагон. У підземках українських міст діють обмеження на перевезення тварин. Є й винятки, коли собаку дозволяють брати із собою без переноски.

Кого можна перевозити та що потрібно врахувати власникам тварин, розповідає Новини.LIVE.

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Яких тварин дозволено перевозити в метро

У Києві, Харкові та Дніпрі звичайний проїзд із домашніми тваринами дозволений за умови, що вони перебувають у спеціальній переносці. Це може бути контейнер, клітка або закрита сумка, призначена для перевезення тварин. Вона повинна мати водонепроникне дно та відповідати встановленим розмірам ручної поклажі.

Головне, щоб сума довжини, ширини та висоти переноски становила не більше 120 см. За таких умов у метро можна перевозити невеликих собак, котів та інших дрібних домашніх тварин.

Розмір самої тварини ролі не грає. Навіть маленького пса потрібно помістити в переноску. Тримати його на руках або вести поруч на повідку не можна.

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Для середніх і великих собак діють суворіші обмеження. Якщо тварина не поміщається у переноску дозволеного розміру, перевозити її у вагоні метро заборонено. Навіть якщо собака добре вихований, спокійно поводиться серед людей та виконує команди.

Є виняток для собак-поводирів, які супроводжують людей із порушеннями зору. Таких тварин дозволено перевозити без клітки або контейнера. Однак собака має бути спеціально підготовлений до супроводу людини та перебування в метрополітені.

Для проїзду потрібні:

Повідок і відповідна шлея.

Ошийник та намордник.

Документ, який підтверджує статус собаки-поводиря або собаки супроводу.

Які правила під час повітряної тривоги

У цей час станції метро використовують як укриття. У такому випадку правила доступу з домашніми тваринами можуть бути гнучкішими. Людей із собаками та іншими улюбленцями можуть пропускати на станції, навіть якщо тварина не відповідає вимогам для звичайного перевезення. Під час повітряної тривоги потрібно виконувати вказівки чергових працівників метро та поліції на станції.

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