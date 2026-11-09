Метро в Варшаве: чем оно уникально и чем впечатляет туристов

Варшавское метро. Фото: Polskieradio.pl

Варшавский метрополитен в Польше — один из самых новых подземных в Европе. Некоторые станции напоминают произведения искусства, где можно не только насладиться красотой, но и с пользой провести время.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Библиотека в метро в Варшаве

Варшавский метрополитен состоит из двух ветвей: линии М1, идущей с севера на юг и соединяющей центральную Варшаву с густонаселёнными северными и южными районами, и линии М2, идущей с востока на запад. Кроме того, варшавские власти планируют строительство ещё двух линий — М3 и М4.

Сейчас на первой линии метро расположено 21 станция, а на второй — 13. В будущем М1 и М2 будут практически одинаковы по количеству станций и по длине. Длина первой линии на данный момент составляет 23 километра.

Пересадочный узел между двумя существующими линиями только один — это станция Свентокшиска (Świętokrzyska).

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Варшавское метро удивляет пассажиров и туристов библиотекой с садом и произведениями искусства на станциях.

Библиотека, расположенная на станции «Метро Кондратовича», работает в будние дни. Её может посетить любой желающий без читательского билета. Визитной карточкой библиотеки является гидропонный сад. Здесь можно не только почитать, но и поработать, и поучиться. На площади 150 м² хранится более 16 тысяч книг.

Кроме того, каждая из семи станций центральной части метро от "Ронда Дашинского" до "Виленского вокзала" украшена уникальной мозаикой на стенах. Эти работы были созданы польским художником Войцехом Фангором.

Изюминкой варшавского метро является станция Plac Wilsona, которую украшает эллиптический купол на южном конце платформы. Станция меняет цвет в зависимости от времени суток. Она неоднократно получала награды на международных конкурсах. В 2014 году CNN признал её одной из самых впечатляющих станций Европы.

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