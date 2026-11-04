Скоростной трамвай в Кривом Роге: чем он уникален и чем впечатляет пассажиров

Скоростной трамвай в Кривом Роге. Фото: Криворожский городской совет

В одном из крупных городов Днепропетровской области под землей курсирует легкий "метрополитен". В Кривом Роге ездят не поезда, а трамваи. Криворожский скоростной трамвай — это единственная в Украине частично подземная внеуличная скоростная гибридная легкорельсовая транспортная система.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Метро в Кривом Роге

В советское время метро строили только в городах-миллионниках. Впрочем, в Кривом Роге в 1970-х годах проживало около 700 тысяч человек, и городские власти начали задумываться о строительстве метро.

В 1972 году харьковским институтом "УкркоммунНИИпроект" была спроектирована легкорельсовая система. Она соответствует стандартам метрополитена, но при этом по её рельсам курсируют обычные трамваи.

Строительство метро началось ещё в 1972 году, и до распада Союза успели построить две очереди, третья была достроена уже в независимой Украине.

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На двух ветках общей протяженностью 18 км было проложено 4 маршрута. Легкое метро в Кривом Роге насчитывает одиннадцать станций, из которых четыре подземные, две наземные, две эстакадные и три частично подземные.

Скорость трамвая составляет 50–60 километров в час, а на некоторых участках он может разгоняться до 70 километров в час. Это на участках "Мудрьоная" — "Вечерний бульвар" и "Солнечная" — "Индустриальная».

Проезд здесь стоит 2 гривны 50 копеек. Его можно оплатить жетоном или банковской картой. А по карте «Криворожца» проезд бесплатный.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также Новини.LIVE писали, какое метро считается самым маленьким в мире. "Кармелит" в Хайфе имеет всего шесть станций и один туннель длиной чуть более 1,8 км, а поездка между конечными станциями занимает около восьми минут. Метро работает шесть дней в неделю, а в субботу и праздничные дни поезда не курсируют.