Метро в Харькове выдержать ядерный удар — детали

Одно из метро в Украине способно выдержать ядерный взрыв - детали

Стены харьковского метрополитена способны защитить украинцев не только во время ударов дронов, ракет и бомб, но даже от мощного ядерного удара. Дело в секретном механизме, который называется "герметичный затвор".

Об этом рассказал Дмитрий Комаров в программе "Мир наизнанку".

Реклама

Читайте также:

Как харьковское метро способно выдержать ядерный удар

Выяснилось, что харьковское метро строили в советские времена на случай ядерной войны и его стены способны выдержать мощные взрывные волны.

"Герметичный затвор" — это огромные ворота весом тонной в 19 тонн в глубоком тоннеле метро, которые установлены на отдельных криволинейных рельсах. Они настолько тяжелые, что никакие петли их не выдержат.

Эти ворота способны удержать мощные взрывные волны, сильный поток воды, химическое отравление или даже ядерный взрыв.

Как рассказал старший мастер электромеханической службы Харьковского метрополитена Александр Петровский, что для безопасности метро разбито на отсеки и каждый из этих отсеков закрывается массивными металлоконструкциями — "герметичный затвор".

Когда их закрывают — они прилегают очень плотно к стене и ничего не пропускают. Соответствующие двери есть на каждой станции — их толщина достигает размером с большой мужской кулак.

Во время полномасштабной войны эти затворы регулярно проверяют. Специалист добавил, что проводились испытания и эти затворы способны выдержать удар мощностью в 1 мегатонну. Это в 66 раз мощнее, чем атомная бомба, которую сбросили США на Хиросиму — ее мощность была 15 килотонн.

В начале войны, когда тысячи жителей города прятались в метро от взрывов и ДРГ — "герметичные затворы" закрывались каждую ночь и открывались в 6 утра.

Ранее мы рассказывали об одной из самых красивых станций метро в Харькове, стены которой напоминают ледовый дворец.

Также писали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.