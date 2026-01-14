Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Какое метро в Украине способно выдержать ядерный удар

Какое метро в Украине способно выдержать ядерный удар

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 10:22
Метро в Харькове выдержать ядерный удар — детали
Одно из метро в Украине способно выдержать ядерный взрыв - детали

Стены харьковского метрополитена способны защитить украинцев не только во время ударов дронов, ракет и бомб, но даже от мощного ядерного удара. Дело в секретном механизме, который называется "герметичный затвор".

Об этом рассказал Дмитрий Комаров в программе "Мир наизнанку".

Реклама
Читайте также:

Как харьковское метро способно выдержать ядерный удар

Выяснилось, что харьковское метро строили в советские времена на случай ядерной войны и его стены способны выдержать мощные взрывные волны.

"Герметичный затвор" — это огромные ворота весом тонной в 19 тонн в глубоком тоннеле метро, которые установлены на отдельных криволинейных рельсах. Они настолько тяжелые, что никакие петли их не выдержат.

Эти ворота способны удержать мощные взрывные волны, сильный поток воды, химическое отравление или даже ядерный взрыв.

Как рассказал старший мастер электромеханической службы Харьковского метрополитена Александр Петровский, что для безопасности метро разбито на отсеки и каждый из этих отсеков закрывается массивными металлоконструкциями — "герметичный затвор".

Когда их закрывают — они прилегают очень плотно к стене и ничего не пропускают. Соответствующие двери есть на каждой станции — их толщина достигает размером с большой мужской кулак.

Во время полномасштабной войны эти затворы регулярно проверяют. Специалист добавил, что проводились испытания и эти затворы способны выдержать удар мощностью в 1 мегатонну. Это в 66 раз мощнее, чем атомная бомба, которую сбросили США на Хиросиму — ее мощность была 15 килотонн.

В начале войны, когда тысячи жителей города прятались в метро от взрывов и ДРГ — "герметичные затворы" закрывались каждую ночь и открывались в 6 утра.

Ранее мы рассказывали об одной из самых красивых станций метро в Харькове, стены которой напоминают ледовый дворец.

Также писали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Харьков метро ядерное оружие война в Украине атака
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации