Станция-призрак "Львовские ворота" в метро Киева — почему так и не была достроена

Станция-призрак "Львовские ворота". Фото: wikipedia.org

Метрополитен — главная транспортная артерия Киева. Несмотря на войну, в столице продолжают строительство новых станций до жилого массива Виноградарь и уже в этом году может открыться станция "Мостицкая". Однако в стенах столичного метро спрятана станция-призрак "Львовские ворота".

Новини.LIVE расскажут, почему так и не была достроена станция.

Заброшенная станция метро в Киеве

Станция "Львовские ворота" расположена на зеленой ветке между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской". Посмотреть на нее нельзя, ведь она уже почти 30 лет остается для пассажиров закрытой.

Ее строительство началось еще в 1991 году и за первые 5 лет было сделано много работ. В частности, был возведен центральный зал, платформы, а стены путей облицевали мрамором. Однако строительство было остановлено из-за того, что застройщики не пришли к согласию, где выводить выход со станции. В то время ожидалось реставрация Львовской площади и планировался вывод выхода уже после ее улучшения.

С тех пор строительство было заморожено. В 2018 году был открыт проект по ее достройке, однако из-за войны в 2022 году его снова отложили из-за недостатка финансирования.

