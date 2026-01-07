Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Призрак метро Киева — где спрятана заброшенная станция

Призрак метро Киева — где спрятана заброшенная станция

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 07:32
Станция-призрак "Львовские ворота" в метро Киева — почему так и не была достроена
Станция-призрак "Львовские ворота". Фото: wikipedia.org

Метрополитен — главная транспортная артерия Киева. Несмотря на войну, в столице продолжают строительство новых станций до жилого массива Виноградарь и уже в этом году может открыться станция "Мостицкая". Однако в стенах столичного метро спрятана станция-призрак "Львовские ворота".

Новини.LIVE расскажут, почему так и не была достроена станция.

Реклама
Читайте также:

Заброшенная станция метро в Киеве

Станция "Львовские ворота" расположена на зеленой ветке между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской". Посмотреть на нее нельзя, ведь она уже почти 30 лет остается для пассажиров закрытой.

Ее строительство началось еще в 1991 году и за первые 5 лет было сделано много работ. В частности, был возведен центральный зал, платформы, а стены путей облицевали мрамором. Однако строительство было остановлено из-за того, что застройщики не пришли к согласию, где выводить выход со станции. В то время ожидалось реставрация Львовской площади и планировался вывод выхода уже после ее улучшения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С тех пор строительство было заморожено. В 2018 году был открыт проект по ее достройке, однако из-за войны в 2022 году его снова отложили из-за недостатка финансирования.

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

Киев транспорт история строительство станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации