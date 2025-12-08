Видео
ПриватБанк расширил карту билетов по Европе — новые направления

ПриватБанк расширил карту билетов по Европе — новые направления

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:36
ПриватБанк расширил рейсы сообщением с Польшей — доступные направления
Поезд Интерсити компании PKP Intercity. Фото: PKP Intercity

ПриватБанк расширил возможности для украинцев, которые путешествуют поездами за границу. В частности, компания расширила перечень доступных железнодорожных международных рейсов и добавила возможность покупать билеты на рейсы из Польши.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Билеты из городов Польши в приложении ПриватБанка

В компании отметили, что украинцы отныне могут приобрести через платформу ПриватБанка посадочные талоны на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний не только Германии, Австрии и Чехии, но и Италии, Швейцарии и Испании. Теперь клиентам банка доступны билеты на междугородние железнодорожные рейсы сообщением с Польшей. В частности, речь идет о поездах с направлениями Варшава — Прага, Вена — Варшава и другие.

"Мы обеспечиваем нашим клиентам максимальный комфорт, преодолеваем языковые барьеры и делаем простым поиск и приобретение билетов на поезда независимо от того, где они находятся. Все понятно, просто и доступно  именно так, как они привыкли работать с ПриватБанком", — сказал член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

В компании добавили, что сервис ПриватБанка по продаже билетов на европейские железные дороги полностью адаптирован для украинцев — вся информация доступна на украинском языке, оплата осуществляется картой ПриватБанка, а техническая поддержка работает 24/7.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела верификацию через приложение "Дія" и начала блокировать аккаунты, которые массово скупают посадочные талоны на популярные направления. Как разблокировать кабинет пассажирам, которые попали в черный список компании случайно.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Автор:
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
