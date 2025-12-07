Как доехать из Киева в Польшу поездом УЗ — направления и цены на билеты

Поезд Киев -- Хелм. Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

После начала полномасштабного вторжения России и закрытия неба, многие украинцы начали чаще путешествовать за границу поездами. Одним из самых популярных железнодорожных направлений Укрзализныци являются рейсы в города Польши — Хелм, Перемышль и Варшаву.

Новини.LIVE расскажут, какими поездами можно доехать из Киева в Польшу.

Реклама

Читайте также:

Киев — Варшава

Добраться из Киева в Польшу можно поездом 067К Киев — Варшава Западная. Он отправляется из столицы ежедневно в 19:51, а прибывает в Варшаву на следующее утро в 09:45. Билет в вагон купе стоит 5391 гривну.

Билеты на поезд Киев — Варшава. Фото: скриншот

Киев — Перемышль

Однако билеты на этот поезд ухватить почти нереально, особенно перед праздниками. Однако украинцы могут также добраться до польской столицы поездами УЗ до Холма или Перемышля, откуда ходит много рейсов в Варшаву.

В частности, в Перемышль из Киева следует поезд 715К "Интерсити+", который отправляется ежедневно в 12:05 и прибывает на конечную станцию в 20:18. Также в Перемышль можно добраться поездом 705 К "Интерсити+". Он отправляется в 19:57 и прибывает в Польшу ровно в 4 утра. Билеты на 1 класс стоят 2895 гривен, а на 2 класс — 1837 гривен. В Перемышль также курсирует пассажирский поезд 051К, который отправляется из Киева в 21:09 и прибывает в 06:29. Дорога на нем займет на час больше, чем на "Интерсити+".

Рейсы УЗ Киев — Перемышль. Фото: скриншот

Киев — Хелм

Самым быстрым вариантом добраться до Холма является поезд 119 П Днепр — Хелм. Он отправляется ежедневно в 06:37 и прибывает в Польшу в 16:48. Билет в вагон купе обойдется в 2930 гривен, а люкс — 4421 гривны. За 2930 гривен в Хелм можно добраться поездами 0230 и 0930. Они отправляются в 23:50 и прибывают на следующий день в 11:16.

Рейсы УЗ Киев — Хелм. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела верификацию через приложение "Дія" и начала блокировать аккаунты, которые массово скупают посадочные талоны на популярные направления. Как разблокировать кабинет пассажирам, которые попали в черный список компании случайно.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.