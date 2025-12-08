ПриватБанк розширив рейси сполученням з Польщею — доступні напрямки

Поїзд Інтерсіті компанії PKP Intercity. Фото: PKP Intercity

ПриватБанку розширив можливості для українців, які подорожують потягами за кордон. Зокрема, компанія розширила перелік доступних залізничних міжнародних рейсів та додала можливість купувати квитки на рейси із Польщі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Квитки з міст Польщі в додатку ПриватБанку

В компанії зазначили, що українці відтепер можуть придбати через платформу ПриватБанку посадкові талони на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній не лише Німеччини, Австрії та Чехії, а й Італії, Швейцарії та Іспанії. Відтепер клієнтам банку доступні квитки на міжміські залізничні рейси сполученням з Польщею. Зокрема, йдеться про потяги із напрямками Варшава — Прага, Відень — Варшава та інші.

"Ми забезпечуємо нашим клієнтам максимальний комфорт, долаємо мовні бар’єри та робимо простим пошук та придбання квитків на потяги незалежно від того, де вони знаходяться. Все зрозуміло, просто та доступно — саме так, як вони звикли працювати з ПриватБанком", — сказав член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

В компанії додали, що сервіс ПриватБанку з продажу квитків на європейські залізниці повністю адаптований для українців — вся інформація доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою ПриватБанку, а технічна підтримка працює 24/7.

