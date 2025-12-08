Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт ПриватБанк розширив мапу квитків по Європі — нові напрямки

ПриватБанк розширив мапу квитків по Європі — нові напрямки

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:36
ПриватБанк розширив рейси сполученням з Польщею — доступні напрямки
Поїзд Інтерсіті компанії PKP Intercity. Фото: PKP Intercity

ПриватБанку розширив можливості для українців, які подорожують потягами за кордон. Зокрема, компанія розширила перелік доступних залізничних міжнародних рейсів та додала можливість купувати квитки на рейси із Польщі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Реклама
Читайте також:

Квитки з міст Польщі в додатку ПриватБанку

В компанії зазначили, що українці відтепер можуть придбати через платформу ПриватБанку посадкові талони на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній не лише Німеччини, Австрії та Чехії, а й Італії, Швейцарії та Іспанії. Відтепер клієнтам банку доступні квитки на міжміські залізничні рейси сполученням з Польщею. Зокрема, йдеться про потяги із напрямками Варшава — Прага, Відень — Варшава та інші.

"Ми забезпечуємо нашим клієнтам максимальний комфорт, долаємо мовні бар’єри та робимо простим пошук та придбання квитків на потяги незалежно від того, де вони знаходяться. Все зрозуміло, просто та доступно — саме так, як вони звикли працювати з ПриватБанком",  — сказав член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

В компанії додали, що сервіс ПриватБанку з продажу квитків на європейські залізниці повністю адаптований для українців — вся інформація доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою ПриватБанку, а технічна підтримка працює 24/7.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця ввела верифікацію через додаток "Дія" та почала блокувати акаунти, які масово скуповують посадкові талони на популярні напрямки. Як розблокувати кабінет пасажирам, які потрапили в чорний список компанії випадково.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Польща поїздки подорож поїзди туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації