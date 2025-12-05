Въезд в Турцию в 2025 году — нужна ли виза украинцам

Отдых в Турции. Фото: tripadvisor.com

Украинцы уже на протяжении многих лет подряд выбирают для отдыха на море Турцию. Отели курорта предлагают удобную систему "все включено", чтобы туристы не переживали за организацию жилья и питания во время отпуска. Кроме того, здесь можно в разы сэкономить, если покупать "горячие путевки".

Новини.LIVE расскажут, нужна ли украинцам виза в Турцию в декабре 2025 года.

Въезд в Турцию в 2025 году

Зимой 2025-2026 годов украинцам не нужна виза для въезда в Турцию. Однако нашим гражданам разрешается находиться на территории этой страны не более 90 дней в течение шести месяцев. Таким образом, если вы уже прожили в Турции три месяца — вернуться снова вы сможете лишь через 90 дней.

Для въезда в Турцию украинцам необходим загранпаспорт, который должен быть действительным еще не менее 150 дней после даты въезда, или, если вы въезжаете из Грузии — вы можете пересечь границу с украинским внутренним паспортом, однако при условии оформления загранпаспорта в Стамбуле.

В Турцию также не пустят без оформленного страхового полиса. Его нужно получить минимум за два дня до выезда. Страховку можно будет показать пограничникам в электронном виде. Если вы планируете покупать готовые туры — лучше уточните у туроператоров, входит ли в стоимость пакета страхование жизни и здоровья.

