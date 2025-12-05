Въезд в Турцию в 2025 году — нужна ли виза украинцам

Правила въезда в Турцию 2025 — нужна ли виза украинцам
Украинцы уже на протяжении многих лет подряд выбирают для отдыха на море Турцию. Отели курорта предлагают удобную систему "все включено", чтобы туристы не переживали за организацию жилья и питания во время отпуска. Кроме того, здесь можно в разы сэкономить, если покупать "горячие путевки".
Новини.LIVE расскажут, нужна ли украинцам виза в Турцию в декабре 2025 года.
Въезд в Турцию в 2025 году
Зимой 2025-2026 годов украинцам не нужна виза для въезда в Турцию. Однако нашим гражданам разрешается находиться на территории этой страны не более 90 дней в течение шести месяцев. Таким образом, если вы уже прожили в Турции три месяца — вернуться снова вы сможете лишь через 90 дней.
Для въезда в Турцию украинцам необходим загранпаспорт, который должен быть действительным еще не менее 150 дней после даты въезда, или, если вы въезжаете из Грузии — вы можете пересечь границу с украинским внутренним паспортом, однако при условии оформления загранпаспорта в Стамбуле.
В Турцию также не пустят без оформленного страхового полиса. Его нужно получить минимум за два дня до выезда. Страховку можно будет показать пограничникам в электронном виде. Если вы планируете покупать готовые туры — лучше уточните у туроператоров, входит ли в стоимость пакета страхование жизни и здоровья.
