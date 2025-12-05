В'їзд до Туреччини у 2025 році — чи треба віза українцям

Відпочинок в Туреччині. Фото: tripadvisor.com

Українці вже протягом багатьох років поспіль обирають для відпочинку на морі Туреччину. Готелі курорту пропонують зручну систему "все включено", щоб туристи не переживали за організацію житла та харчування під час відпустки. Крім того, тут можна в рази зекономити, якщо купувати "гарячі путівки".

Новини.LIVE розкажуть, чи потрібна українцям віза до Туреччини у грудні 2025 року.

В'їзд до Туреччини у 2025 році

Взимку 2025-2026 років українцям не потрібна віза для в'їзду до Туреччини. Однак, нашим громадянам дозволяється перебувати на території цієї країни не більше 90 днів протягом шести місяців. Таким чином, якщо ви вже прожили в Туреччині три місяці — повернутися знову ви зможете лише через 90 днів.

Для в'їзду до Туреччини українцям необхідний закордонний паспорт, який має бути дійсним ще щонайменше 150 днів після дати в'їзду, або, якщо ви в'їжджаєте з Грузії — ви можете перетнути кордон з українським внутрішнім паспортом, проте за умови оформлення закордонного паспорта у Стамбулі.

До Туреччини також не пустять без оформленого страхового поліса. Його потрібно отримати щонайменше за два дні до виїзду. Страховку можна буде показати прикордонникам в електронному вигляді. Якщо ви плануєте купувати готові тури — краще уточніть у туроператорів, чи входить до вартості пакета страхування життя та здоров'я.

