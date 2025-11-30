Видео
Главная Транспорт Как не гладить вещи в отпуске — полезный лайфхак

Как не гладить вещи в отпуске — полезный лайфхак

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 11:33
Как не гладить вещи в отпуске - лайфхак для путешественников
Упаковка чемодана. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Как обходиться в отпуске без утюга

Одна из самых распространенных неприятностей в путешествиях — помятые вещи, ведь часто нет времени и возможностей погладить вещи. К счастью, один из модных экспертов поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде.

Об этом пишет Daily Express.

Чтобы не тратить время на глажку одежды в отпуске, складывайте каждую вещь в чемодан ровно, не скручивайте вещи и не переворачивайте.

"Заполните чемодан одеждой по всей ширине, вплоть до углов, и складывайте максимум один-два раза, чтобы избежать глубоких складок. Складывайте вещь одну на одну", — рекомендует эксперт.

Благодаря такому способу на вашей одежде почти не будет складок и вам не придется искать утюг в отеле. Видео собрало 600 тысяч просмотров и десятки комментариев — пользователи в восторге от ценного совета.

@sophiecamerondavies

Упаковочный хак, который вы не знали, что вам нужен 🧳✨ Отправляетесь в отъезд этим летом? Если ваш чемодан полон плавающих платьев, шелковых вещей или всего, что отдаленно подвержено складкам, попробуйте это. Нет больше отпаривания морщин для половины вашего отпуска 🙅‍♀️ Это просто, экономия места, и на самом деле работает. Сохраните это, ваше будущее "я" скажет вам спасибо 💅 #styleover30 #styleover40 #packinghack #packingtips #travelhack

♬ оригинальный звук - Sophie Cameron Davies

Напомним, ранее авиакомпания Ryanair анонсировала новые рейсы из столицы Словакии Братиславы. Лоукостер добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы. За их превышение придется заплатить кругленькую сумму.

путешествие транспорт одежда лайфхаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
