Как не гладить вещи в отпуске - лайфхак для путешественников

Как не гладить вещи в отпуске — полезный лайфхак
Одна из самых распространенных неприятностей в путешествиях — помятые вещи, ведь часто нет времени и возможностей погладить вещи. К счастью, один из модных экспертов поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде.
Об этом пишет Daily Express.
Как обходиться в отпуске без утюга
Чтобы не тратить время на глажку одежды в отпуске, складывайте каждую вещь в чемодан ровно, не скручивайте вещи и не переворачивайте.
"Заполните чемодан одеждой по всей ширине, вплоть до углов, и складывайте максимум один-два раза, чтобы избежать глубоких складок. Складывайте вещь одну на одну", — рекомендует эксперт.
Благодаря такому способу на вашей одежде почти не будет складок и вам не придется искать утюг в отеле. Видео собрало 600 тысяч просмотров и десятки комментариев — пользователи в восторге от ценного совета.
Упаковочный хак, который вы не знали, что вам нужен 🧳✨ Отправляетесь в отъезд этим летом? Если ваш чемодан полон плавающих платьев, шелковых вещей или всего, что отдаленно подвержено складкам, попробуйте это. Нет больше отпаривания морщин для половины вашего отпуска 🙅♀️ Это просто, экономия места, и на самом деле работает. Сохраните это, ваше будущее "я" скажет вам спасибо 💅 #styleover30 #styleover40 #packinghack #packingtips #travelhack♬ оригинальный звук - Sophie Cameron Davies
