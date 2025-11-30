Как не гладить вещи в отпуске - лайфхак для путешественников

Упаковка чемодана. Фото: freepik.com

Одна из самых распространенных неприятностей в путешествиях — помятые вещи, ведь часто нет времени и возможностей погладить вещи. К счастью, один из модных экспертов поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде.

Как обходиться в отпуске без утюга

Чтобы не тратить время на глажку одежды в отпуске, складывайте каждую вещь в чемодан ровно, не скручивайте вещи и не переворачивайте.

"Заполните чемодан одеждой по всей ширине, вплоть до углов, и складывайте максимум один-два раза, чтобы избежать глубоких складок. Складывайте вещь одну на одну", — рекомендует эксперт.

Благодаря такому способу на вашей одежде почти не будет складок и вам не придется искать утюг в отеле. Видео собрало 600 тысяч просмотров и десятки комментариев — пользователи в восторге от ценного совета.

