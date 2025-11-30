Пересечение границы с Польшей в 2025 году — выпустят ли с непогашенной судимостью

Пересечение границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

В соответствии с законодательством Украины, пограничники имеют право отказать гражданину в выезде, если он представляет угрозу для общественного порядка и безопасности. Впрочем, далеко не всем лицам с непогашенной судимостью запрещено выезжать в Польшу. Как пояснил опытный юрист, значение имеет именно характер ограничительных мер возложенных на человека приговором.

Об этом "Фактам" рассказал адвокат Сергея Костыря.

Выпустят ли с судимостью в Польшу

Судимость — это особое правовое состояние лица, которое возникает в связи с постановлением обвинительного приговора суда за совершенное им преступление и назначением наказания и влечет определенные, неблагоприятные для осужденного, правовые последствия, выходящие за пределы наказания.

Как пояснил адвокат, человек с непогашенной судимостью имеет право выехать за пределы страны только в том случае, если к нему не применили ограничительные меры в рамках уголовного производства. Таким образом, человека с условным сроком наказания по согласованию следователя могут выпустить из страны. Однако впрочем, юрист предупредил, что в том случае, если лицо не вернется или превысит ранее оговоренный срок пребывания за пределами Украины, суд применит в отношении него более строгие ограничительные меры.

"Если человек отмечается и был запрет выезда за границу, следователь его отправляет, тогда выпустят с судимостью. Человек получил условный срок и уехал. Если человек не вернулся из-за границы, то просто изменят меру наказания", — пояснил Сергей Костыра.

Однако в связи с военным положением мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся на воинском учете — будет отказано в выезде за границу, независимо от того, есть ли у них непогашенная судимость или нет.

