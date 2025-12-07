Какой power bank можно брать в самолет

Мальчик пользуется гаджетом в самолете. Фото: freepik.com

Портативные зарядные устройства чрезвычайно удобны для путешественников, поскольку позволяют заряжать телефон или планшет в дороге. Однако важно знать, какая емкость павербанка разрешена в самолете, чтобы не нарушать правила авиакомпаний.

Павербанки в самолете

Авиакомпании часто устанавливают строгие ограничения по типам и емкости батарей. Обычно можно взять с собой самолет портативные зарядные устройства емкостью до 100 Вт-ч (примерно 27 000 мА-ч).

Если емкость устройства составляет от 100 до 160 Вт-ч - перед тем, как взять его на борт, нужно получить разрешение авиакомпании. Павербанки емкостью более 160 Вт-ч запрещены в большинстве авиакомпаний

Также запрещается брать зарядные устройства в зарегистрированный багаж. Внешние аккумуляторы содержат литий-ионные батареи, которые могут загореться. Если внешний аккумулятор будет обнаружен в зарегистрированном багаже, он может быть конфискован службой безопасности, что приведет к возможным задержкам и неудобствам.

