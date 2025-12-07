Відео
Україна
Power bank в літаку — яка ємність заборонена

Power bank в літаку — яка ємність заборонена

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 10:12
Який power bank можна брати в літак
Хлопчик користується гаджетом в літаку. Фото: freepik.com

Портативні зарядні пристрої надзвичайно зручні для мандрівників, оскільки дозволяють заряджати телефон або планшет у дорозі. Проте важливо знати, яка ємність павербанка дозволена в літаку, щоб не порушувати правила авіакомпаній.

Про це пише Anker.

Павербанки в літаку

Авіакомпанії часто встановлюють суворі обмеження щодо типів і ємності батарей. Зазвичай можна взяти із собою літак портативні зарядні пристрої ємністю до 100 Вт·год (приблизно 27 000 мА·год).

Якщо ємність пристрою становить від 100 до 160 Вт·год—  перед тим, як взяти його на борт, потрібно отримати дозвіл авіакомпанії. Павербанки ємністю понад 160 Вт·год заборонені у більшості авіакомпаній

Також забороняється брати зарядні пристрої в зареєстрований багаж. Зовнішні акумулятори містять літій-іонні батареї, які можуть загорітися. Якщо зовнішній акумулятор буде виявлено в зареєстрованому багажі, його може бути конфісковано службою безпеки, що призведе до можливих затримок та незручностей.

авіарейси правила подорож безпека туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
