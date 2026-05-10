Как первым забрать свой багаж в аэропорту: совет эксперта

Пассажиры спешат забрать свой багаж в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Страх потерять багаж преследует многих путешественников вплоть до того момента, когда они увидят его на багажной ленте. Кроме того, ваши вещи может также ошибочно забрать другой пассажир. Однако есть небольшая хитрость, благодаря которой вы сможете одним из первых забрать свой багаж в аэропорту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Как быстрее забрать свой чемодан в аэропорту

Специалисты советуют регистрироваться на свой рейс как можно позже. По словам агента по обслуживанию рейсов в региональном аэропорту США Томаса Ло Скиуто, таким образом ваш багаж загрузят последним, и, теоретически, он должен появиться на багажной ленте по прибытии в место назначения одним из первых.

Багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации.

Чемодан, зарегистрированный заранее, может оказаться в конце багажного отсека. Скорее всего его загрузят в самолет последним, а выгрузят - первым.

Однако багаж загружают не только в соответствии со временем регистрации. В некоторых случаях важную роль играет также вес чемодана. В частности, американский авиагигант Delta сортирует багаж на большие и малые партии для сбалансирования распределения веса.

Другими словами, то, как далеко в салоне окажется ваш багаж, зависит от веса багажного отсека и характеристик самолета, а не от того, когда именно вы его сдадите.

В самолетах с узким фюзеляжем багаж обычно размещают отдельно, а не группируют в отсеки, как в самолетах с более широким фюзеляжем.

