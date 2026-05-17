Главная Транспорт Правила Ryanair и Wizz Air: что нужно знать пассажирам в мае 2026 года

Дата публикации 17 мая 2026 14:12
Правила Ryanair и Wizz Air: актуальные правила по билетам в мае 2026 года
Самолет Ryanair ожидает пассажиров. Фото: Новини.LIVE

Авиакомпании продолжают вносить существенные изменения в работу своих систем в аэропорту. В частности, авиаперевозчики модернизируют свои рабочие процессы, которые также распространяются на посадочные талоны. Перед полетом стоит ознакомиться с актуальными правила компаний.

О правилах популярных лоукостеров Ryanair и Wizz Air сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Надо ли печатать билеты в самолет Ryanair

С ноября 2025 года авиакомпания Ryanair полностью перешла на цифровые посадочные талоны и полностью отказалась от билетов в бумажном виде.

Пассажиры могут загрузить свой посадочный талон в приложении авиакомпании. Отказавшись от печати посадочных талонов, компания экономит 300 тонн бумаги ежегодно.

Кроме того, такая политика лоукостера "способствует снижению расходов аэропортов и стоимости билетов для всех пассажиров Ryanair".

Надо ли печатать билеты в самолет Wizz Air

Авиакомпания Wizz Air не полностью поддерживает использование электронных посадочных талонов. Поэтому лучше перед полетом иметь при себе распечатанный билет.

В пяти аэропортах пассажирам обязательно необходимо иметь при себе бумажные копии билетов из-за технических нюансов.

В частности, в аэропортах Агадир в Марокко и Сарагоса в Испании, пассажирам бесплатно распечатывают билеты на стойке регистрации. Это связано с тем, что там недоступна онлайн-регистрация на рейс.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair в этом году может увеличить размеры ручной клади. В частности, в январе 2026 года Европейский парламент принял решение предоставить всем пассажирам право перевозить еще небольшую сумку в дополнение к уже разрешенной ручной клади. Изменения коснутся подавляющего большинства короткомагистральных рейсов Ryanair.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил услугу Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
