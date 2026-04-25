Авиакомпания потеряла чемодан: алгоритм действий для пассажиров

Пассажиры спешат на свой самолет в аэропорту.

Это настоящий кошмар для путешественников. Представьте, вы прибыли в город своей мечты, полны энтузиазма, чтобы выйти и осмотреть окрестности, и вдруг обнаруживаете, что вашего чемодана нет на ленте багажа в аэропорту. Опытная стюардесса рассказала, как получить компенсацию в случае, если авиакомпания задержит или потеряет ваши вещи.

Как действовать, если авиакомпания потеряла багаж

По словам бортпроводницы, авиаполеты регулируются не внутренними правилами авиакомпаний, а международными, которые являются одинаковыми для всех пассажиров. Первое что надо сделать при потере багажа — это составить акт в аэропорту.

Без этого акта будет невозможно доказать тот факт, что вы потеряли багаж.

"Багаж считается официально потерянным после 21 дня с момента полета. С этого времени вы можете обращаться к авиакомпании для получения компенсации", — рассказала стюардесса.

Она подчеркнула, что даже если ваш багаж задержали — сохраняйте чеки со своими расходами. Пассажиры имеют право получить возмещение денег, которые были потрачены на одежду, средства гигиены и прочее.

Что делать, если авиакомпания отказывается компенсировать потерю багажа

Пассажиру необходимо подать официально подать претензию через сайт авиакомпании и подождать 30 дней на ответ. Если обращение осталось проигнорированным — надо обратиться к авиационному регулятору в стране прилета или регистрации авиакомпании.

Также можно подать жалобу через. Европейские органы защиты прав потребителей или через сервисы Air help и другие. Они берут комиссию, однако могут даже судиться за вас с авиакомпанией.

Бортпроводница подчеркнула, что важно не пропустить сроки обращения. В частности, на получение компенсации за задержание багажа у пассажира есть для подачи заявления 21 день, а на компенсацию на казненный багаж — 2-3 года.

