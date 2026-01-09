Билеты Ryanair — нужно ли распечатывать пассажирам в 2026 году

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Стартовал новый год для путешественников и несмотря на то, что праздники только закончились, можно уже сейчас начать планировать отпуск. Чтобы сохранить нервы и средства, стоит проверить изменения правил посадки авиакомпаний, которыми вы обычно летаете. В частности, в прошлом году Ryanair полностью отказался от бумажных билетов.

Об этом пишет Daily Express.

Надо ли распечатывать билеты Ryanair в 2026 году

В 2026 году пассажиры должны иметь при себе цифровой билет. Его сканируют на телефоне пассажира перед посадкой.

В Ryanair обосновали новые правила тем, что 60% пассажиров уже используют цифровые посадочные билеты. Кроме того, уже в этом году компания планирует отказаться от стоек регистрации в аэропортах.

Забывчивые пассажиры, которые не зарегистрировались онлайн и не загрузили свои посадочные талоны, должны заплатить за регистрацию в аэропорту 65 евро. Однако, если вы потеряете телефон или у вас разрядится аккумулятор, а вы не успели зарегистрироваться онлайн — в таких случаях вам напечатают посадочные талоны бесплатно.

