Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Посадка на самолет Ryanair — можно ли показать билет на телефоне

Посадка на самолет Ryanair — можно ли показать билет на телефоне

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 12:12
Билеты Ryanair — нужно ли распечатывать пассажирам в 2026 году
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Стартовал новый год для путешественников и несмотря на то, что праздники только закончились, можно уже сейчас начать планировать отпуск. Чтобы сохранить нервы и средства, стоит проверить изменения правил посадки авиакомпаний, которыми вы обычно летаете. В частности, в прошлом году Ryanair полностью отказался от бумажных билетов.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Надо ли распечатывать билеты Ryanair в 2026 году

В 2026 году пассажиры должны иметь при себе цифровой билет. Его сканируют на телефоне пассажира перед посадкой.

В Ryanair обосновали новые правила тем, что 60% пассажиров уже используют цифровые посадочные билеты. Кроме того, уже в этом году компания планирует отказаться от стоек регистрации в аэропортах.

Забывчивые пассажиры, которые не зарегистрировались онлайн и не загрузили свои посадочные талоны, должны заплатить за регистрацию в аэропорту 65 евро. Однако, если вы потеряете телефон или у вас разрядится аккумулятор, а вы не успели зарегистрироваться онлайн — в таких случаях вам напечатают посадочные талоны бесплатно.

Ранее мы писали, что пассажиров Ryanair могут оштрафовать за бутылку воды в самолете. Все потому, что людям разрешается бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади.

Также мы писали, куда будут летать самолеты Ryanair в 2026 году. Компания объявила о рекордном летнем расписании.

авиарейсы авиабилеты путешествие самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации