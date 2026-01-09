Квитки Ryanair — чи потрібно роздруковувати пасажирам у 2026 році

Літак Ryanair. Фото: Pexels

Стартував новий рік для мандрівників і попри те, що свята тільки-но закінчилися, можна вже зараз почати планувати відпустку. Щоб зберегти нерви та кошти, варто перевірити зміни правил посадки авіакомпаній, якими ви зазвичай літаєте. Зокрема, минулого року Ryanair повністю відмовився від паперових квитків.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Чи треба роздруковувати квитки Ryanair у 2026 році

У 2026 році пасажири повинні мати при собі цифровий квиток. Його сканують на телефоні пасажира перед посадкою.

В Ryanair обґрунтували нові правила тим, що 60% пасажирів вже використовують цифрові посадкові квитки. Окрім того, вже цього року компанія планує відмовитися від стійок реєстрації в аеропортах.

Забудькуваті пасажири, які не зареєструвалися онлайн і не завантажили свої посадкові талони, повинні заплатити за реєстрацію в аеропорту 65 євро. Однак, якщо ви загубите телефон або у вас розрядиться акумулятор, а ви не встигли зареєструватися онлайн — в таких випадках вам надрукують посадкові талони безкоштовно.

Раніше ми писали, що пасажирів Ryanair можуть оштрафувати за пляшку води в літаку. Усе тому, що людям дозволяється безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі.

Також ми писали, куди літатимуть літаки Ryanair у 2026 році. Компанія оголосила про рекордний літній розклад.