Самолет Ryanair — можно ли вернуть билеты без потери средств

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает выгодные цены на авиабилеты, однако компания установила жесткие правила не только по перевозке багажа, но и по условиям возврата средств за билеты.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Правила возврата билетов Ryanair

Как и многие другие авиакомпании, Ryanair не возмещает стоимость авиабилетов. Если вы не успеете на свой рейс или у вас изменятся планы и вы не попадете на самолет — на возврат средств надеяться не стоит.

"Наша бизнес-модель проста — мы не предлагаем возврат средств пассажирам, которые отменяют путешествие, потому что забронированное Вами место остается свободным во время выполнения рейса", — подчеркнули в компании.

Однако компания определила исключительные случаи, когда пассажиры могут рассчитывать на возврат средств:

если рейс отменен авиакомпанией;

если задержка рейса длится более 5 часов;

если запланированное время отправления откладывается минимум на 5 часов;

в случае смерти пассажира или его близкого родственника.

Если рейс отменен или задержан компанией Ryanair, вы имеете право:

отправить запрос на возврат средств;

отправить запрос на изменение маршрута в направлении вашего конечного пункта назначения по аналогичным условиям тарификации как можно скорее или на бронирование билета на более позднюю удобную для вас дату при условии наличия;

бесплатно заменить рейс по тому же маршруту на новое время/дату.

После обработки вашего запроса средства поступают на кошелек Ryanair Wallet в течение 24 часов. Отслеживать заявку можно в профиле MyRyanair в разделе "Мои запросы в Службу обслуживания клиентов".

Компания не возвращает средства за билет, если вы не сможете улететь из-за болезни. Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее приобрести страховой полис.

