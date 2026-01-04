Самолет Ryanair — можно ли вернуть билеты без потери средств

Билеты Ryanair — возмещает ли компания стоимость
Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает выгодные цены на авиабилеты, однако компания установила жесткие правила не только по перевозке багажа, но и по условиям возврата средств за билеты.
Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.
Правила возврата билетов Ryanair
Как и многие другие авиакомпании, Ryanair не возмещает стоимость авиабилетов. Если вы не успеете на свой рейс или у вас изменятся планы и вы не попадете на самолет — на возврат средств надеяться не стоит.
"Наша бизнес-модель проста — мы не предлагаем возврат средств пассажирам, которые отменяют путешествие, потому что забронированное Вами место остается свободным во время выполнения рейса", — подчеркнули в компании.
Однако компания определила исключительные случаи, когда пассажиры могут рассчитывать на возврат средств:
- если рейс отменен авиакомпанией;
- если задержка рейса длится более 5 часов;
- если запланированное время отправления откладывается минимум на 5 часов;
- в случае смерти пассажира или его близкого родственника.
Если рейс отменен или задержан компанией Ryanair, вы имеете право:
- отправить запрос на возврат средств;
- отправить запрос на изменение маршрута в направлении вашего конечного пункта назначения по аналогичным условиям тарификации как можно скорее или на бронирование билета на более позднюю удобную для вас дату при условии наличия;
- бесплатно заменить рейс по тому же маршруту на новое время/дату.
После обработки вашего запроса средства поступают на кошелек Ryanair Wallet в течение 24 часов. Отслеживать заявку можно в профиле MyRyanair в разделе "Мои запросы в Службу обслуживания клиентов".
Компания не возвращает средства за билет, если вы не сможете улететь из-за болезни. Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее приобрести страховой полис.
