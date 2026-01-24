Видео
Главная Транспорт Кто реально контролирует Wizz Air — структура собственности

Кто реально контролирует Wizz Air — структура собственности

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 08:02
Чья авиакомпания Wizz Air и как устроена ее собственность
Самолет компании Wizz Air. Фото: Wizz Air

Wizz Air - популярная среди украинцев бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Вечеше в Венгрии. Работает главным образом на рынке Центральной Европы, но имеет базы и в ряде европейских аэропортов.

Сайт Новини.LIVE расскажет, кто настоящий владелец популярной авиакомпании и почему даже ее основатель не имеет права решающего голоса.

Крупнейший акционер - Indigo Partners

Как показывают последние данные по акционерам Wizz Air Holdings, самый большой пакет акций (примерно 23,9 %) принадлежит американской инвестиционной компании Indigo Partners LLC.

Она специализируется на транспортных инвестициях и была одной из ключевых фигур еще на этапе создания Wizz Air в 2003 году.

Рядом с ней есть другой крупный пакет в Indigo Hungary L.P. - около 18-18,3 % акций. Эта компания тесно связана с той же самой группой инвесторов, но юридически это отдельная структура.

Еще часть акций - у фондов

Далее идут различные инвестиционные фонды и менеджеры капитала, каждый из которых держит по несколько процентов:

  • Coronation Fund Managers Limited - примерно 7,4%
  • Indigo Maple Hill, L.P. - более 5,5%
  • Cobas Asset Management - около 5,1 %
  • Baillie Gifford & Co. - около 4,7%
  • Artisan Partners - около 4,6%
  • Platinum Investment Management - около 3,4%
  • и различные международные инвестиционные группы.

Это так называемые "институциональные акционеры" - крупные фонды, которые купили акции для своих клиентов или фондов, которыми они управляют.

Корпоративная структура и учредители

Таким образом, у компании нет одного конкретного частного владельца, какой-то семьи или одного лица, которое владеет Wizz Air целиком или контролирует ее самостоятельно.

Есть группы инвесторов, среди которых Indigo Partners - самый влиятельный, потому что именно у нее самая большая доля. Остальные - различные фонды и управленцы капиталом, которые держат пакеты от нескольких до нескольких десятков процентов.

Даже люди, которые создали Wizz Air (например, Йожеф Варади - соучредитель и CEO), не является крупнейшим акционером по доле акций.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
