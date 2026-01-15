Saudia предлагает скидки на билеты из Европы в Азию — направления

Самолет Saudia. Фото: facebook.com/SaudiaSingapore

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia предлагает доступные цены на билеты из Европы в Азию. В частности, из испанского Мадрида можно выгодно добраться до Бангкока, Куала-Лумпура, Джакарту и Сингапура.

Об этом сообщает Lowcost Avia.

Как доступно лететь в Азию

Выгодные рейсы из Испании в страны Азии:

Мадрид — Сингапур от €371 в две стороны; Мадрид — Манила от €498 в две стороны.

Билеты из Мадрида в Бангкок. Фото: скриншот

Однако перед поездкой стоит учесть, что каждая азиатская страна устанавливает свои правила въезда для иностранцев. Так, в Таиланд украинцы могут отправиться сроком до 60 дней без визы. В Малайзию и Бруней этот срок для безвиза сокращен вдвое — 30 дней.

Для въезда в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Филиппины, Мьянму нужно заранее оформлять визу.

В Индонезии, Камбодже и Лаосе визу можно оформить при прибытии. Ценник на них стартует от 35 долларов.

