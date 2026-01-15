Видео
Главная Транспорт Популярная авиакомпания запустила распродажу билетов в Азию

Дата публикации 15 января 2026 17:12
Saudia предлагает скидки на билеты из Европы в Азию — направления
Самолет Saudia. Фото: facebook.com/SaudiaSingapore

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia предлагает доступные цены на билеты из Европы в Азию. В частности, из испанского Мадрида можно выгодно добраться до Бангкока, Куала-Лумпура, Джакарту и Сингапура.

Об этом сообщает Lowcost Avia.

Читайте также:

Как доступно лететь в Азию

Выгодные рейсы из Испании в страны Азии:

  • 🇪🇸 Мадрид — 🇹🇭 Бангкок от €312 в две стороны;
  • 🇪🇸 Мадрид — 🇲🇾 Куала-Лумпур от €326 в две стороны;
  • 🇪🇸 Мадрид — 🇮🇩 Джакарта от €369 в две стороны;
  • 🇪🇸 Мадрид  🇸🇬— Сингапур от €371 в две стороны;
  • 🇪🇸 Мадрид — 🇵🇭 Манила от €498 в две стороны.
None - фото 11
Билеты из Мадрида в Бангкок. Фото: скриншот

Однако перед поездкой стоит учесть, что каждая азиатская страна устанавливает свои правила въезда для иностранцев. Так, в Таиланд украинцы могут отправиться сроком до 60 дней без визы. В Малайзию и Бруней этот срок для безвиза сокращен вдвое — 30 дней.

Для въезда в Южную Корею, Японию, Вьетнам, Филиппины, Мьянму нужно заранее оформлять визу.

В Индонезии, Камбодже и Лаосе визу можно оформить при прибытии. Ценник на них стартует от 35 долларов.

Ранее мы рассказывали, что Международный аэропорт Дубая ввел новые правила для пассажиров.

Также писали, что австралийская компания AirlineRatings.com опубликовала рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира за 2025 год. Эксперты проанализировали данные об авариях и серьезных инцидентах, инициативах по безопасности, подготовке пилотов, возрасте флота и прочем.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
