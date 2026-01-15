Відео
Популярна авіакомпанія запустила розпродаж квитків до Азії

Популярна авіакомпанія запустила розпродаж квитків до Азії

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 17:12
Saudia пропонує знижки на квитки з Європи до Азії — напрямки
Літак Saudia. Фото: facebook.com/SaudiaSingapore

Національний авіаперевізник Саудівської Аравії Saudia пропонує доступні ціни на квитки з Європи до Азії. Зокрема, з іспанського Мадрида можна вигідно дістатися до Бангкока, Куала-Лумпура, Джакарту та Сінгапура.

Про це повідомляє Lowcost Avia.

Читайте також:

Як доступно летіти в Азію

Вигідні рейси з Іспанії до країн Азії:

  • 🇪🇸 Мадрид – 🇹🇭 Бангкок від €312 у дві сторони;
  • 🇪🇸 Мадрид – 🇲🇾 Куала-Лумпур від €326 у дві сторони;
  • 🇪🇸 Мадрид – 🇮🇩 Джакарта від €369 у дві сторони;
  • 🇪🇸 Мадрид – 🇸🇬 Сінгапур від €371 у дві сторони;
  • 🇪🇸 Мадрид – 🇵🇭 Маніла від €498 у дві сторони.
None - фото 11
Квитки з Мадрида до Бангкока. Фото: скриншот

Проте перед поїздкою варто врахувати, що кожна азійська країна встановлює свої правила в'їзду для іноземців. Так, до Таїланду українці можуть вирушити терміном до 60 днів без візи. До Малайзії та Брунею цей термін для безвізу скорочений вдвічі — 30 днів.

Для в'їзду до Південної Кореї, Японії, В'єтнаму, Філіппін, М'янми потрібно заздалегідь оформлювати візу.

В Індонезії, Камбоджі та Лаосі візу можна оформити при прибутті. Цінник на них стартує від 35 доларів.

Раніше ми розповідали, що Міжнародний аеропорт Дубая ввів нові правила для пасажирів

Також писали, що австралійська компанія AirlineRatings.com опублікувала рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу за 2025 рік. Експерти проаналізували дані про аварії та серйозні інциденти, ініціативи з безпеки, підготовку пілотів, вік флоту та інше.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
