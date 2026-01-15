Saudia пропонує знижки на квитки з Європи до Азії — напрямки

Літак Saudia. Фото: facebook.com/SaudiaSingapore

Національний авіаперевізник Саудівської Аравії Saudia пропонує доступні ціни на квитки з Європи до Азії. Зокрема, з іспанського Мадрида можна вигідно дістатися до Бангкока, Куала-Лумпура, Джакарту та Сінгапура.

Про це повідомляє Lowcost Avia.

Як доступно летіти в Азію

Вигідні рейси з Іспанії до країн Азії:

Мадрид – Бангкок від €312 у дві сторони;

Квитки з Мадрида до Бангкока. Фото: скриншот

Проте перед поїздкою варто врахувати, що кожна азійська країна встановлює свої правила в'їзду для іноземців. Так, до Таїланду українці можуть вирушити терміном до 60 днів без візи. До Малайзії та Брунею цей термін для безвізу скорочений вдвічі — 30 днів.

Для в'їзду до Південної Кореї, Японії, В'єтнаму, Філіппін, М'янми потрібно заздалегідь оформлювати візу.

В Індонезії, Камбоджі та Лаосі візу можна оформити при прибутті. Цінник на них стартує від 35 доларів.

