Головна Транспорт Популярна авіакомпанія запровадила зміни для пасажирів

Популярна авіакомпанія запровадила зміни для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 14:17
British Airways скасовує гарячі сніданки  — деталі
Літак British Airways. Фото: britishairways.com

Популярна авіакомпанія British Airways має намір скоротити пропозицію гарячих сніданків у бізнес-класі на деяких своїх найкоротших авіарейсах. В компанії заявили, що головною метою такого кроку є "надання кращого сервісу".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зміни для пасажирів British Airways

Зазначається, що з 7 січня 2026 року авіакомпанія змінить пропозицію сніданків на борту деяких рейсів. Зміни торкнуться пасажирів, які подорожують бізнес-класом Club Europe.

До цього часу авіакомпанія пропонувала два або три варіанти гарячих сніданків. Відповідно до нової політики пасажирам пропонуватимуть лише один варіант сніданку — тарілка з фруктами, йогурт і випічка.

"Метою є надання бортпровідникам "більше часу в салоні з пасажирами" для надання "кращого сервісу" та спрощення доставки їжі", — пояснили в BA.

Зміни будуть стосуватися рейсів до та з аеропортів Амстердама, Белфаста, Брюсселя, Дубліна, Джерсі, Манчестера, Ньюкасла та Парижа. Це одні з найкоротших і найпопулярніших рейсів авіакомпанії, деякі з яких тривають всього годину. На всіх інших маршрутах пасажирам, як і раніше, буде подаватися повноцінний гарячий сніданок. 

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
