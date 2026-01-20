Видео
Україна
Популярная авиакомпания установила ограничения для пассажиров

Популярная авиакомпания установила ограничения для пассажиров

Дата публикации 20 января 2026 22:20
SWISS установила новые ограничения — чем нельзя пользоваться в самолете
Самолет SWISS. Фото: swiss.com

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss International Air Lines (SWISS) ввела новый запрет для пассажиров. Компания запретила заряжать павербанками гаджеты на борту самолета.

Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Отмечается, что новые ограничения были введены из-за того, что неисправный литиевый аккумулятор может потенциально вызвать пожар.

Согласно новым правилам, зарядка электронных устройств, таких как мобильные телефоны или планшеты, через павербанки во время полета больше не разрешается.

Зарядка самого внешнего аккумулятора от электросети самолета также запрещена. Кроме того, каждый пассажир может взять на борт не более двух внешних аккумуляторов. Максимально допустимая мощность одного аккумулятора — 100 Вт-ч.

Портативные зарядные устройства с мощностью батареи от 100 до 160 Вт-ч можно брать на борт самолета только по предварительному согласованию с авиакомпанией.
Аналогичные правила распространяются также на электронные сигареты.

Портативные зарядные устройства также нельзя размещать в верхних багажных отсеках: их необходимо хранить в кармане сиденья или в ручной клади под сиденьем впереди.

Устройства также строго запрещается хранить в зарегистрированном багаже.

Напомним, ранее мы писали, что Международный аэропорт Дубая ввел новые правила для пассажиров.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.

авиарейсы путешествие гаджеты самолеты запреты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
