Поезд в Польше. Фото: Raport Kolejowy

Украинцам, планирующим путешествие по Польше в декабре, стоит более внимательно подойти к планированию маршрута. С 13 декабря 2026 года польский железнодорожный перевозчик Koleje Mazowieckie переходит на новое годовое расписание. На одних направлениях количество поездов увеличится, на других изменятся время отправления и перечень остановок. Изменения коснутся и железнодорожного сообщения с аэропортами Варшавы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Wirtualny Nowy Dwór.

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Как будут курсировать поезда до аэропортов Варшавы

С 13 декабря поезда, обслуживающие аэропорт Модлин, будут курсировать по маршруту Модлин — Гура-Кальвария. А вот пассажирам, планирующим вылететь из аэропорта Шопена, нужно запомнить еще одну дату — 17 января 2027 года.

До 16 января включительно поезда будут курсировать по привычному маршруту через Центральный и Восточный вокзалы Варшавы. Однако из-за модернизации Восточного вокзала с 17 января начальной и конечной станцией этих поездов станет Центральный вокзал.

На каких маршрутах в Польше станет больше поездов

Дополнительные рейсы появятся на линии Варшава — Лович-Главный. В будние дни будут курсировать следующие поезда:

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Варшава-Восточная — Сохачев: отправление в 21:53, прибытие в 22:57;

Сохачев — Варшава-Восточная — Зеленка: отправление в 13:49.

Часть маршрутов также продлят до Ловича. Увеличится количество поездов и между Плоцком и Серпцем:

Серпц — Плоцк: отправление в 07:43, прибытие в 08:16;

Плоцк — Серпц: отправление в 09:13, прибытие в 09:47.

Кроме того, с 13 декабря после ремонта возобновится движение поездов на всем маршруте Тлущ — Остроленка. Перевозчик обещает сократить время в пути и увеличить количество рейсов между Тлущом и Вишкувом. Также появятся еще два дополнительных рейса между Серпцем и Раценжем.

Некоторые поезда в Польше будут пропускать остановки

Изменения коснутся и пассажиров, которые ездят из Насельска в Варшаву. Часть поездов будет проезжать мимо станции Броды-Варшавские без остановки. Речь идет о рейсах, отправляющихся из Насельска в 08:06, 15:06, 16:06, 17:38, 18:06, 19:06 и 22:06.

Новое годовое расписание Koleje Mazowieckie будет действовать до 11 декабря 2027 года.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как недорого добраться до аэропорта Познани. От главного вокзала туда ходят автобусы № 148 и № 159, а дорога занимает 20–25 минут и стоит 7 злотых. Для ночных поездок предусмотрен автобус № 222, а пассажиры из Львова могут приехать в Познань прямым рейсом FlixBus и пересесть на городской транспорт.

Также мы рассказывали, как польская железная дорога расширяет сообщение с популярными туристическими городами. С 17 декабря 2026 года из Варшавы в Закопане будет курсировать прямой поезд "Снежный". Билет в одну сторону будет стоить от 70 злотых. Регулярные рейсы начнутся 24 декабря, а во время зимних каникул в феврале поезд будет ходить ежедневно.