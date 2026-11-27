Поїзд у Польщі. Фото: Raport Kolejowy

Українцям, які планують подорожувати Польщею у грудні, варто уважніше поставитися до планування маршруту. З 13 грудня 2026 року польський залізничний перевізник Koleje Mazowieckie переходить на новий річний розклад. На одних напрямках побільшає поїздів, на інших зміниться час відправлення та перелік зупинок. Торкнуться зміни й залізничного сполучення з аеропортами Варшави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Wirtualny Nowy Dwór.

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Як курсуватимуть поїзди до аеропортів Варшави

З 13 грудня поїзди, які обслуговують аеропорт Модлін, курсуватимуть за маршрутом Модлін — Гура-Кальварія. А ось пасажирам, які планують летіти з аеропорту Шопена, потрібно запам'ятати ще одну дату — 17 січня 2027 року.

До 16 січня включно поїзди курсуватимуть за звичним маршрутом через Центральний та Східний вокзали Варшави. Однак через модернізацію Східного вокзалу з 17 січня початковою та кінцевою станцією цих поїздів стане Центральний вокзал.

На яких маршрутах у Польщі побільшає поїздів

Додаткові рейси з'являться на лінії Варшава — Лович-Головний. У будні курсуватимуть такі поїзди:

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Варшава-Східна — Сохачев: відправлення о 21:53, прибуття о 22:57;

Сохачев — Варшава-Східна — Зеленка: відправлення о 13:49.

Частину маршрутів також продовжать до Ловича. Побільшає поїздів і між Плоцьком та Серпцем:

Серпц — Плоцьк: відправлення о 07:43, прибуття о 08:16;

Плоцьк — Серпц: відправлення о 09:13, прибуття о 09:47.

Крім того, з 13 грудня після ремонту відновиться рух поїздів на всьому маршруті Тлущ — Остроленка. Перевізник обіцяє скоротити час у дорозі та збільшити кількість рейсів між Тлущем і Вишкувом. Також ще два додаткові рейси з'являться між Серпцем та Раценьжем.

Деякі поїзди в Польщі пропускатимуть зупинки

Зміни торкнуться й пасажирів, які їздять із Насельська до Варшави. Частина поїздів проїжджатиме повз станцію Броди-Варшавські без зупинки. Йдеться про рейси, які відправляються з Насельська о 08:06, 15:06, 16:06, 17:38, 18:06, 19:06 та 22:06.

Новий річний розклад Koleje Mazowieckie діятиме до 11 грудня 2027 року.

Раніше Новини.LIVE писали, як недорого дістатися до аеропорту Познані. Від головного вокзалу туди їдуть автобуси № 148 та № 159, а дорога займає 20–25 хвилин і коштує 7 злотих. Для нічних поїздок передбачений автобус № 222, а пасажири зі Львова можуть приїхати до Познані прямим рейсом FlixBus і пересісти на міський транспорт.

Також ми розповідали, як польська залізниця розширює сполучення з популярними туристичними містами. Із 17 грудня 2026 року з Варшави до Закопаного курсуватиме прямий поїзд "Сніжний". Квиток в один бік коштуватиме від 70 злотих. Регулярні рейси стартують 24 грудня, а під час зимових канікул у лютому потяг ходитиме щодня.