В Польше запускают новый поезд до популярного курорта: когда можно поехать
Региональный железнодорожный оператор Польши Koleje Mazowieckie запустит новое железнодорожное сообщение из Варшавы в популярный горный курорт Закопане. Поезд "Снежный" начнет курсировать уже с 17 декабря 2026 года.
Об этом пишет Kolejowy Portal, передает Новини.LIVE.
В Закопане будет курсировать ещё один поезд
Отмечается, что новое сообщение позволит пассажирам добраться из столицы Польши в Закопане без пересадок.
Поезд "Снежный" будет курсировать через:
- Опочно-Юг;
- Влощову-Север;
- Мехов;
- Краков-Главный;
- Скавину;
- Калварию-Зебжидовскую;
- Ланкорону;
- Суху-Бескидскую-Замок;
- Маков-Подхалянский;
- Хабовку-Стадион;
- Новый Тарг;
- Поронин.
Первый рейс запланирован на 17 декабря 2026 года. Регулярные рейсы начнутся неделей позже, 24 декабря.
Поезд будет курсировать по выходным и в отдельные праздничные дни. Кроме того, с 1 по 14 февраля 2027 года, то есть во время зимних каникул в Мазовецком воеводстве, рейс "Снежный" будет курсировать ежедневно.
Поезд будет отправляться из Варшавы в 6:12 и прибывать в Закопане в 11:57. В обратном направлении поезд отправится из Закопане в 12:33, а в Варшаву-Восточную прибудет в 19:30.
Билет в одну сторону из Варшавы в Закопане стоит 70 злотых, а из Кракова — 55 злотых.
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