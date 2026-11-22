Поезд Koleje Mazowieckie. Фото: Koleje Mazowieckie/Facebook

Региональный железнодорожный оператор Польши Koleje Mazowieckie запустит новое железнодорожное сообщение из Варшавы в популярный горный курорт Закопане. Поезд "Снежный" начнет курсировать уже с 17 декабря 2026 года.

Об этом пишет Kolejowy Portal, передает Новини.LIVE.

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В Закопане будет курсировать ещё один поезд

Отмечается, что новое сообщение позволит пассажирам добраться из столицы Польши в Закопане без пересадок.

Поезд "Снежный" будет курсировать через:

Опочно-Юг;

Влощову-Север;

Мехов;

Краков-Главный;

Скавину;

Калварию-Зебжидовскую;

Ланкорону;

Суху-Бескидскую-Замок;

Маков-Подхалянский;

Хабовку-Стадион;

Новый Тарг;

Поронин.

Первый рейс запланирован на 17 декабря 2026 года. Регулярные рейсы начнутся неделей позже, 24 декабря.

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Поезд будет курсировать по выходным и в отдельные праздничные дни. Кроме того, с 1 по 14 февраля 2027 года, то есть во время зимних каникул в Мазовецком воеводстве, рейс "Снежный" будет курсировать ежедневно.

Поезд будет отправляться из Варшавы в 6:12 и прибывать в Закопане в 11:57. В обратном направлении поезд отправится из Закопане в 12:33, а в Варшаву-Восточную прибудет в 19:30.

Билет в одну сторону из Варшавы в Закопане стоит 70 злотых, а из Кракова — 55 злотых.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что немецкий перевозчик Deutsche Bahn (DB) ввёл новые ограничения для пассажиров. Теперь строго запрещено употребление алкоголя на платформах и в залах вокзалов. Нарушителей будет наказывать служба безопасности вокзала.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express продает билеты всего по 8 злотых. Можно выгодно посетить несколько популярных городов Польши. Кроме того, пенсионеры и студенты могут воспользоваться дополнительными скидками.