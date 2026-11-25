Аэропорт Познань-Лавица. Фото: Рodroze.onet

Пассажирам, планирующим вылет из польской Познани, вовсе не обязательно тратиться на такси. До местного аэропорта можно доехать на городском автобусе — дорога занимает менее получаса. Есть варианты и для тех, кто отправляется ночью или приезжает в Польшу на автобусе из Львова.

Что стоит знать, чтобы лишние расходы не испортили путешествие, рассказывает Новини.LIVE.

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Как дешево доехать до аэропорта Познани

Аэропорт Познань-Лавица расположен примерно в 7 километрах от центра города. Проще всего добраться туда на городских автобусах № 148 и № 159. Они курсируют от района главного железнодорожного вокзала Poznań Główny до аэропорта. Поездка занимает примерно 20–25 минут.

С апреля 2026 года автобус № 148 начинает и заканчивает маршрут непосредственно на привокзальной площади. Оба маршрута имеют согласованное расписание. Поэтому ждать транспорт долго, как правило, не придется:

в часы пик автобусы отправляются каждые 7–8 минут;

в остальное время и по выходным — примерно каждые 10 минут.

Стоимость проезда зависит от продолжительности поездки. По тарифам городского перевозчика ZTM:

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5 злотых — билет на 15 минут;

7 злотых — на 45 минут;

9 злотых — на 90 минут.

Поскольку дорога до аэропорта занимает более 15 минут, пассажирам лучше покупать билет за 7 злотых. Для тех, кто имеет право на льготный проезд, билеты стоят вдвое дешевле. Приобрести их можно в мобильном приложении, киосках терминала или автомате на автобусной остановке.

Как добраться до аэропорта ночью

Для пассажиров с ранними или поздними рейсами есть ночной автобус № 222. Он связывает аэропорт с районом главного вокзала Poznań Główny. Однако ночные автобусы курсируют по отдельному расписанию. Поэтому перед поездкой нужно проверить время отправления на сайте городского перевозчика ZTM.

Прямого железнодорожного сообщения с терминалом аэропорта нет. На автомобиле можно доехать по адресу Bukowska 285. Со скоростной дороги S11 нужно воспользоваться съездом Poznań-Ławica.

Сколько стоит парковка возле аэропорта

Для тех, кто приезжает на собственном автомобиле, возле терминала работают несколько парковок. Цены зависят от продолжительности стоянки и выбранной зоны. Например, на парковке P1:

до одного часа — 10 злотых;

до суток — 100 злотых;

до трех суток — 150 злотых;

от четырех до восьми суток — 360 злотых.

Для более длительных поездок выгоднее могут оказаться парковки P5 и P6. За первые восемь суток там предусмотрена плата в размере 240 злотых.

Если нужно только высадить или встретить пассажира, можно воспользоваться бесплатной зоной Kiss&Fly недалеко от терминала. А на главном подъезде действуют другие тарифы: до 10 минут стоят 5 злотых, до 20 минут — 20 злотых, а каждые последующие 10 минут добавляют еще 10 злотых.

За сколько времени приезжать в аэропорт

Аэропорт Познани рекомендует пассажирам прибывать как минимум за два часа до вылета. В праздничные дни или во время большого наплыва людей лучше иметь дополнительный запас времени. Регистрация на рейсы обычно открывается за 1,5–3 часа до вылета самолета. Точное время зависит от авиакомпании.

В терминале работают 22 стойки регистрации. Пассажирам Ryanair и Wizz Air следует особенно внимательно проверять правила онлайн-регистрации, ведь оформление посадочного талона непосредственно в аэропорту может быть платным.

Также нужно учитывать, куда именно летит самолет. Выходы 1–6 обслуживают рейсы в пределах Шенгенской зоны, а 7–11 — направления за ее пределами. Для таких рейсов, например в Ирландию или Албанию, нужно дополнительно пройти паспортный контроль.

Как добраться до Познани из Украины

Украинцы могут добраться до Познани прямым автобусом FlixBus из Львова. В ноябре на этом направлении предлагается пять рейсов в сутки. Самая короткая поездка занимает 17 часов 10 минут, а цены начинаются от 39,47 евро.

Автобусы прибывают на автовокзал по адресу Stanisława Matyi 2, рядом с главным железнодорожным вокзалом. Оттуда до аэропорта можно пересесть на городской автобус № 148 или № 159.

Ранее Новини.LIVE писали, какие бесплатные услуги доступны пассажирам в аэропортах Польши. Путешественники могут пользоваться Wi-Fi, заряжать телефоны, набирать питьевую воду и отдыхать в залах ожидания. А пассажиры от 70 лет в варшавском аэропорту Шопена могут бесплатно пройти контроль безопасности через Fast Track.

Также известно, как летать с домашними питомцами из аэропортов Польши. Wizz Air и Ryanair не принимают животных на борт, а LOT, Lufthansa и Air Dolomiti перевозят кошек и собак весом до 8 килограммов вместе с переноской. Для перелета также понадобятся микрочип, прививка от бешенства и ветеринарные документы.