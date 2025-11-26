Теряются вещи в самолете — пилот рассказал, что не стоит делать на борту

Пассажиры в самолете. Фото: pexels.com

Почти после каждого рейса стюардессы находят потерянные пассажирами вещи — от наушников до документов. Бывший пилот поделился информацией, которая сохранит путешественникам нервы и деньги. Мужчина рассказал, чем не стоит пользоваться в самолете.

Как не потерять вещи в самолете

Капитан Стив объяснил, что карманы спинки кресла в самолете — одно из самых доступных мест, где чаще всего теряются все вещи пассажиров. Мужчина в шутку называет эти карманы "черной дырой отчаяния", где часто исчезают телефоны, паспорта и кошельки.

Вернуть их после потери почти невозможно — большинство пассажиров вспоминают о потерянной вещи за пределами аэропорта.

"Перестаньте класть личные вещи в карман на спинке сиденья перед собой. Если вы хотите потерять их и больше никогда не видеть, положите их в ту темную дыру, которой является карман на спинке сиденья перед вами", — сказал он.

Шансы найти потерянную вещь уменьшаются с каждой минутой после того, как на борт зайдут уборщики или новые пассажиры. Мужчина посоветовал пассажирам всегда несколько раз проверять вещи перед выходом из самолета.

