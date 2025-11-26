Видео
Україна
Пилот предостерег, куда не стоит класть свои вещи в самолете

Пилот предостерег, куда не стоит класть свои вещи в самолете

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 21:33
обновлено: 14:46
Теряются вещи в самолете — пилот рассказал, что не стоит делать на борту
Пассажиры в самолете. Фото: pexels.com
Ключевые моменты Как не потерять вещи в самолете

Почти после каждого рейса стюардессы находят потерянные пассажирами вещи — от наушников до документов. Бывший пилот поделился информацией, которая сохранит путешественникам нервы и деньги. Мужчина рассказал, чем не стоит пользоваться в самолете.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Как не потерять вещи в самолете

Капитан Стив объяснил, что карманы спинки кресла в самолете — одно из самых доступных мест, где чаще всего теряются все вещи пассажиров. Мужчина в шутку называет эти карманы "черной дырой отчаяния", где часто исчезают телефоны, паспорта и кошельки.

Вернуть их после потери почти невозможно — большинство пассажиров вспоминают о потерянной вещи за пределами аэропорта.

"Перестаньте класть личные вещи в карман на спинке сиденья перед собой. Если вы хотите потерять их и больше никогда не видеть, положите их в ту темную дыру, которой является карман на спинке сиденья перед вами", — сказал он.

Шансы найти потерянную вещь уменьшаются с каждой минутой после того, как на борт зайдут уборщики или новые пассажиры. Мужчина посоветовал пассажирам всегда несколько раз проверять вещи перед выходом из самолета.

Напомним, ранее бортпроводник рассказал, что произойдет, если в борт самолета ударит молния.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы транспорт советы самолеты пилоты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
