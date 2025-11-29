Політ із немовлятами у літаках Ryanair — правила та заборони у 2025

Немовля на руках у мами. Фото: freepik.com

Організація відпочинку з маленькими дітьми може створити багато клопотів. Політика авіакомпаній щодо подорожей з малюками відрізняється, а тому перед мандрівкою не зайвим буде ознайомитися з правилами перельотів популярних лоукостерів. Вони допоможуть пройти контроль в аеропорту без зайвих проблем.

Правила подорожей Ryanair з малюками

Компанія не пускає на борт літака немовлят віком до семи днів. Малюків віком від 8 днів до 23 місяців мають супроводжувати повнолітні батьки — одна дитина на одного дорослого.

За правилами Ryanair, немовлята мають подорожувати на колінах у дорослого — вони не мають права на окреме місце. Для зручності батьків — у хвостовій частині літака розташували пеленальні столики. За необхідності, можна попросити бортпровідників допомогти підігріти дитячі пляшечки.

Батьки немовлят мають право безплатно зареєструвати дві сумки на одну дитину (одна коляска + автокрісло, бустер або дитяче ліжечко). Лоукостер також не забороняє брати дитяче харчування, молоко та чисту воду — без обмежень кількості.

Без дитини пасажири можуть перевозити грудне молоко в ручній поклажі — пляшечки не мають перевищувати об'єм 2 л. Кожен контейнер перевірятимуть на контролі в аеропорту.

