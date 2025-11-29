Відео
Головна Транспорт Подорож із немовлям у літаках Ryanair — з якого віку дозволено

Подорож із немовлям у літаках Ryanair — з якого віку дозволено

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 04:22
Політ із немовлятами у літаках Ryanair — правила та заборони у 2025
Немовля на руках у мами. Фото: freepik.com
Ключові моменти Правила подорожей Ryanair з малюками

Організація відпочинку з маленькими дітьми може створити багато клопотів. Політика авіакомпаній щодо подорожей з малюками відрізняється, а тому перед мандрівкою не зайвим буде ознайомитися з правилами перельотів популярних лоукостерів. Вони допоможуть пройти контроль в аеропорту без зайвих проблем.

Про це пише видання Daily Express.

Читайте також:

Правила подорожей Ryanair з малюками 

Компанія не пускає на борт літака немовлят віком до семи днів. Малюків віком від 8 днів до 23 місяців мають супроводжувати повнолітні батьки — одна дитина на одного дорослого.

За правилами Ryanair, немовлята мають подорожувати на колінах у дорослого — вони не мають права на окреме місце. Для зручності батьків — у хвостовій частині літака розташували пеленальні столики. За необхідності, можна попросити бортпровідників допомогти підігріти дитячі пляшечки.

Батьки немовлят мають право безплатно зареєструвати дві сумки на одну дитину (одна коляска + автокрісло, бустер або дитяче ліжечко). Лоукостер також не забороняє брати дитяче харчування, молоко та чисту воду — без обмежень кількості. 

Без дитини пасажири можуть перевозити грудне молоко в ручній поклажі — пляшечки не мають перевищувати об'єм 2 л. Кожен контейнер перевірятимуть на контролі в аеропорту.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Ryanair анонсувала нові рейси зі столиці Словаччини Братислави. Лоукостер додав 10 нових маршрутів до популярних міст Європи. 

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати. За їх перевищення доведеться заплатити кругленьку суму.

діти подорож транспорт туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
