Эвакуация из поездов УЗ: как действовать пассажиру в случае угрозы вражеской атаки во время поездки

Поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Россия продолжает наносить удары по пассажирским поездам в Украине. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена следить за ситуацией и эвакуировать пассажиров буквально посреди поля. Перевозчик напомнил, как следует действовать пассажирам в случае угрозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци.

Реклама

Готовность к эвакуации

Укрзализныця рекомендовала пассажирам заранее ознакомиться с основными правилами эвакуации и в пути четко следовать указаниям проводников.

В частности, после получения сигнала от проводника о повышенной опасности:

немедленно подготовьтесь к эвакуации: оденьтесь, положите рядом документы и телефон;

оставайтесь на месте до указания проводника;

если вам или вашему ребенку понадобится помощь при выходе из вагона, сообщите об этом проводнику заранее;

Эвакуация

После безопасной остановки поезда, если проводник дает сигнал к эвакуации:

Читайте также:

не создавая давки и паники, покиньте вагон через ближайший выход;

чемоданы и габаритные вещи оставьте на местах;

помогите пассажирам, которые в этом нуждаются;

не прыгайте, не наступайте и не останавливайтесь на путях.

Во время эвакуации следите за встречными поездами и избегайте опасностей на пути к/от поезда.

Успокойте детей

Старайтесь передать детям спокойствие, разговаривайте с ними ободряющим тоном. Если есть возможность, возьмите с собой их любимую игрушку или лакомства. Также стоит взять плед, чтобы согреться в случае длительной остановки.

Выход и возвращение в вагон

После выхода из поезда быстро пройдите к укрытию (вас там не забудут при отправке поезда) или на безопасное расстояние от вагона.

Пассажирам не рекомендуется скапливаться непосредственно возле поезда, ведь он может стать мишенью вражеского дрона.

В «Укрзализныце» посоветовали рассеяться, но держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете.

Когда опасность минет — проводник сообщит об этом голосом, мегафоном или свистком. Возвращаться назад также нужно осторожно — следить за встречными поездами и пересекать пути.

Как действовать в случае атаки врага

В случае взрывов поблизости — лягте на землю лицом вниз, рот держите открытым, голову прикройте подручными предметами. Внимательно слушайте указания проводников или вокзальщиков.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Также Новини.LIVE писали, почему стоимость билетов на поезда Укрзализныци может меняться. Окончательные цены для пассажиров зависят от класса выбранного вагона, условий проезда и места. Кроме того, важное значение имеют день недели, календарный период и коэффициент фирменности.