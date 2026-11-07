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Главная Транспорт Поезд УЗ не прибыл из-за угрозы со стороны дронов: можно ли вернуть деньги

Поезд УЗ не прибыл из-за угрозы со стороны дронов: можно ли вернуть деньги

Ua ru
7 ноября 2026 10:37
Отмена рейсов УЗ из-за атак РФ: как пассажиру вернуть билеты
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Из-за закрытого воздушного пространства украинцы часто путешествуют на поездах. Однако из-за постоянных атак на железную дорогу рейсы могут переноситься или отменяться. Укрзализныця предоставляет пассажирам возможность получить компенсацию за пропущенный поезд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Возмещение стоимости билетов УЗ

Один из пассажиров поинтересовался у перевозчика, как вернуть билет на поезд, который не прибыл из-за угрозы дронов. Он пояснил, что через приложение вернуть посадочный талон не получается, ведь поезд уже отбыл.

В УЗ сообщили, что в таком случае каждый пассажир может воспользоваться услугой претензионного возврата билетов. В частности, заявление на претензионный возврат билетов рассматривается в течение 7 рабочих дней после его подачи и подписания через приложение Дія.Підпис.

Результат рассмотрения (одобрение или отказ) приходит на электронную почту. В случае положительного решения средства зачисляются в течение 180 дней на указанный пассажиром счет.

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В УЗ сообщили, что возвращается от 50% до 100% от общей стоимости билета без учета комиссионных сборов.

Если возврат производится более чем за 20 дней до отправления, то возвращается полная стоимость без учета комиссионных сборов.

  • за 15–20 дней — 100%. Если продажа открылась за 40 или более дней до отправления — 95%.

  • за 10–14 дней — 90%. Если продажа открылась за 19 или менее дней до отправления — 95%.

  • за 5–9 дней — 75%. Если продажа открылась менее чем за 10 дней до отправки — 100%;

  • за 1–4 дня — 50%.

Менее чем за сутки, но не позднее чем за 1 час до отправления — пассажиру возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Также Новини.LIVE писали, почему так резко меняется цена в приложении УЗ при переходе к выбору мест в вагоне. В частности, разница в цене железнодорожного билета зависит от типа вагона и условий проезда. Кроме того, в поездах действует дифференциация стоимости, которая может зависеть от дня недели и коэффициента фирменности.

Укрзализныця путешествие поезда билеты цена
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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