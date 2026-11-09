Конфликт в поезде «Укрзализныци»: как пассажиру защитить себя

Пассажиры в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Украинцы часто предпочитают путешествовать на поездах Укрзализныци. Никто из пассажиров не застрахован от конфликтных ситуаций во время поездки. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, необходимо понимать, как действовать.

Соответствующий пост опубликовала пользовательница nirvana.ivanivna в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

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Конфликт в поезде УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на свою соседку по купе. Она рассказала, что женщина громко смотрела видео в соцсетях, разговаривала по громкой связи, курила в тамбуре и даже чуть не ударила её.

В Укрзализныце заявили, что поездные бригады всегда реагируют на подобные жалобы и стараются урегулировать конфликтные ситуации непосредственно в вагонах.

Перевозчик призвал пассажиров в случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций на борту поезда немедленно обращаться к поездной бригаде во избежание любых недоразумений.

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В УЗ также напомнили, что курение в вагонах и тамбурах строго запрещено законодательством Украины и правилами перевозок.

За курение в вагонах, тамбурах или на платформах предусмотрен штраф в размере 85–340 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему пассажиры не могут приобрести билеты на некоторые популярные направления УЗ. В компании пояснили, что были отменены некоторые поезда до Днепра из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Вместо этого перевозчик готовит альтернативные маршруты.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.