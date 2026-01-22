Видео
Україна
Поезда УЗ курсируют по обновленному графику — детали

Поезда УЗ курсируют по обновленному графику — детали

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 10:22
УЗ обновила графики движения поездов — что нужно знать пассажирам
Информационное табло УЗ. Фото: Новини.LIVE

Более 200 поездов в Украине с 22 января курсируют по обновленному графику. Укрзализныця разработала его за рекордно короткие сроки, чтобы уменьшить задержки поездов и улучшить безопасность пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

Измененный график УЗ

В УЗ рассказали, что обновленный 118 поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных с этой ночи отправились по измененному расписанию.

"Мы изменили как некоторые маршруты, так и продолжительность рейсов. Иными словами, безопасность и своевременность — фундамент этого графика", — подчеркнули в компании.

Кроме того, УЗ изменила время отправления международных поездов:

  • №9 Киев — Будапешт (09:43 вместо 11:05);
  • №749 Киев — Вена (12:33 вместо 13:05).

Перевозчик добавил, что в билетах, приобретенных после 8 января, уже было учтено новое время отправления и прибытия поездов. В компании призвали пассажиров быть внимательными и проверять изменения на официальных каналах Укрзализныци — в приложении и на сайте УЗ, а также на информационных табло на вокзалах.

Напомним, "Укрзализныця" запустила первый Food Train на Киевщине. За полтора дня работники раздали 9 107 порций горячей пищи.

Также писали, что Укрзализныця обновила интерфейс портала "УЗ Везем". Отныне пассажирам станет в разы проще отслеживать информацию о задержке железнодорожных рейсов.

Укрзализныця путешествие поезда безопасность график
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
