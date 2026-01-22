УЗ оновила графіки руху поїздів — що треба знати пасажирам

Потяги УЗ курсують за оновленим графіком — деталі
Понад 200 потягів в Україні з 22 січня курсують за оновленим графіком. Укрзалізниця розробила його за рекордно короткі строки, щоб зменшити затримки поїздів та покращити безпеку пасажирів.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Змінений графік УЗ
В УЗ розповіли, що оновлений 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських з цієї ночі вирушили за зміненим розкладом.
"Ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність — фундамент цього графіка", — підкреслили в компанії.
Окрім того, УЗ змінила час відправлення міжнародних потягів:
- №9 Київ — Будапешт (09:43 замість 11:05);
- №749 Київ — Відень (12:33 замість 13:05).
Перевізник додав, що у квитках, придбаних після 8 січня, вже був врахований новий час відправлення та прибуття поїздів. В компанії закликали пасажирів бути уважними та перевіряти зміни на офіційних каналах Укрзалізниці — в застосунку та на сайті УЗ, а також на інформаційних табло на вокзалах.
