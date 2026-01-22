Відео
Україна
Головна Транспорт Потяги УЗ курсують за оновленим графіком — деталі

Потяги УЗ курсують за оновленим графіком — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 10:22
УЗ оновила графіки руху поїздів — що треба знати пасажирам
Інформаційне табло УЗ. Фото: Новини.LIVE

Понад 200 потягів в Україні з 22 січня курсують за оновленим графіком. Укрзалізниця розробила його за рекордно короткі строки, щоб зменшити затримки поїздів та покращити безпеку пасажирів. 

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Змінений графік УЗ

В УЗ розповіли, що оновлений 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських з цієї ночі вирушили за зміненим розкладом.

"Ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів. Іншими словами, безпека та вчасність — фундамент цього графіка", — підкреслили в компанії.

Окрім того, УЗ змінила час відправлення міжнародних потягів: 

  • №9 Київ — Будапешт (09:43 замість 11:05);
  • №749 Київ — Відень (12:33 замість 13:05).

Перевізник додав, що у квитках, придбаних після 8 січня, вже був врахований новий час відправлення та прибуття поїздів. В компанії закликали пасажирів бути уважними та перевіряти зміни на офіційних каналах Укрзалізниці — в застосунку та на сайті УЗ, а також на інформаційних табло на вокзалах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила перший Food Train на Київщині. За півтора дня працівники роздали 9 107 порцій гарячої їжі.

Також писали, що Укрзалізниця оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо". Відтепер пасажирам стане в рази простіше відстежувати інформацію щодо затримки залізничних рейсів.

Укрзалізниця подорож поїзди безпека графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
