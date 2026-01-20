Ретро-тур УЗ по Гайворонской узкоколейке 2026 — когда состоится, какие цены на билеты

Ретро-поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" анонсировал первый ретро-тур по Гайворонской узкоколейке в 2026 году. Он состоится уже в эту субботу, 24 января.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама

Читайте также:

Ретро-тур по Гайворонской узкоколейке

УЗ приглашает пассажиров в зимнее путешествие по самой длинной узкоколейной железной дороге в Европе. Путешественников будет перевозить старейший действующий паровоз в Украине, изготовленный в 1938 году.

"Вас ждут: живописные пейзажи украинского Подолья, культурно-художественная программа, местные гастрономические вкусности, а на станциях Гайворон и Бершадь состоятся благотворительные ярмарки в поддержку наших отважных ВСУ с большим ассортиментом сувениров от местных территориальных общин", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что винтажный поезд будет курсировать по маршруту:

Гайворон — Хащуватое;

Гайворон — Бершадь и обратно.

В УЗ добавили, что в составе ретро-поезда будут курсировать пассажирские вагоны Pafawag конца 1950-х годов, пассажирские вагоны типа ПВ-40, построенные в 1982 году, и раритетный вагон-цистерна 1966 года.

Билеты на ретро-поезд №961 Гайворон — Бершадь, №962 Бершадь — Гайворон, №924 Гайворон — Хащеватое и №923 Хащеватое — Гайворон уже доступны в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте перевозчика и в кассах вокзалов.

Стоимость посадочного талона для взрослого составляет 115 гривен, для детей в возрасте до 14 лет — 85 гривен.

Чтобы проехаться на ретро-поезде получило возможность больше украинцев, УЗ добавила беспересадочных прицепных вагонов сообщением Киев — Гайворон и Львов — Гайворон.

Из Киева и Львова они будут отправляться 23 января в 20:28 и 15:58, а вернутся - 24 января в 21:20.

Ранее мы рассказывали, что также УЗ в ближайшее время поставит "вагоны несокрушимости" в польском Холме. Там вокзал был временно закрыт на реконструкцию и украинцы вынуждены ждать свой поезд в сильный мороз прямо на улице.

Также мы писали, что Укрзализныця обновила графики движения поездов на фоне массированных ударов России по железной дороге. В частности, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением с 22 января.