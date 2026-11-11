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Главная Транспорт Поезд в Польшу с новыми остановками: УЗ меняет маршрут

Поезд в Польшу с новыми остановками: УЗ меняет маршрут

Ua ru
11 ноября 2026 19:17
УЗ запустит поезд в Польшу через Житомир и Луцк: расписание движения и остановки УЗ
Вагон УЗ. Фото: УЗ

Жители Житомира и Луцка смогут добираться до Польши по новому железнодорожному маршруту. Укрзализныця запускает поезд № 123/124 «Киев — Холм», который будет делать остановки в обоих городах. Первый рейс запланирован на 20 ноября, а из польского Холма пассажиры смогут пересесть на поезда в другие европейские города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Когда будет курсировать новый международный поезд

Поезд №123/124 Киев — Холм будет курсировать через день. Отправление из Киева предусмотрено по четным числам в 18:48. Далее поезд будет останавливаться в Житомире в 21:38, а в Луцк прибудет в 04:22. Конечная станция маршрута — польский Холм, куда поезд будет прибывать в 10:47.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Холма по нечетным числам в 17:15. В Луцке он будет останавливаться в 01:00, а в Житомире — в 08:20. В Киев пассажиры прибудут в 11:15.

Первый рейс нового международного маршрута запланирован на 20 ноября.

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Железнодорожное сообщение через Холм откроет для пассажиров дополнительные возможности путешествий в польские города. На станции предусмотрена пересадка на рейсы в Варшаву, Люблин и Познань.

Новый маршрут будет полезен не только тем, кто планирует поездку за границу. Им также можно будет воспользоваться для путешествий по Украине между Киевом, Житомиром и Луцком.

Продажа билетов на новый поезд стартует сегодня. Пассажирам стоит следить за появлением мест на официальных ресурсах Укрзализныци.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие ограничения на перевозку жидкостей действуют в аэропортах Польши. В некоторых городах пассажирам уже разрешают брать в ручную кладь бутылки и флаконы объемом до двух литров. В то же время в других аэропортах до сих пор действует ограничение в 100 мл.

Также Новини.LIVE сообщали, какие бесплатные услуги пассажиры могут получить в поездах Укрзализныци. В стоимость билета уже входят кипяченая вода, аптечка, средства гигиены и перевозка ручной клади в установленных пределах. За какие дополнительные удобства придется платить отдельно, пассажирам стоит узнать еще до начала путешествия.

Польша Укрзализныця путешествие железная дорога поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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