Вагон УЗ. Фото: УЗ

Жителі Житомира та Луцька зможуть подорожувати до Польщі новим залізничним маршрутом. Укрзалізниця запускає поїзд №123/124 Київ — Холм, який матиме зупинки в обох містах. Перший рейс запланований на 20 листопада, а з польського Холма пасажири зможуть пересісти на потяги до інших європейських міст.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Коли курсуватиме новий міжнародний поїзд

Поїзд №123/124 Київ — Холм курсуватиме через день. Відправлення з Києва передбачене по парних числах о 18:48. Далі склад зупинятиметься в Житомирі о 21:38, а до Луцька прибуватиме о 04:22. Кінцева станція маршруту — польський Холм, куди поїзд прибуватиме о 10:47.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Холма по непарних числах о 17:15. У Луцьку він зупинятиметься о 01:00, а в Житомирі — о 08:20. До Києва пасажири прибуватимуть об 11:15.

Перший рейс нового міжнародного маршруту запланований на 20 листопада.

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Куди можна буде дістатися з пересадкою в Польщі

Залізничне сполучення через Холм відкриє для пасажирів додаткові можливості подорожей до польських міст. На станції передбачена пересадка на рейси до Варшави, Любліна та Познані.

Новий маршрут буде корисним не лише для тих, хто планує поїздку за кордон. Ним також можна буде скористатися для подорожей Україною між Києвом, Житомиром і Луцьком.

Продаж квитків на новий поїзд стартує сьогодні. Пасажирам варто стежити за появою місць на офіційних ресурсах Укрзалізниці.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які обмеження на перевезення рідин діють в аеропортах Польщі. У деяких містах пасажирам уже дозволяють брати в ручну поклажу пляшки та флакони об'ємом до двох літрів. Водночас в інших аеропортах досі діє обмеження у 100 мл.

Також Новини.LIVE повідомляли, які безкоштовні послуги пасажири можуть отримати у поїздах Укрзалізниці. До вартості квитка вже входять кип'ячена вода, аптечка, засоби гігієни та перевезення ручної поклажі в установлених межах. За які додаткові зручності доведеться платити окремо, пасажирам варто знати ще до початку подорожі.