Поезд “Укрзализныци”. Фото: УНИАН

Покупая билет на поезд, пассажиры оплачивают не только проезд до пункта назначения. "Укрзализныця" предоставляет еще ряд услуг, за которые дополнительно платить уже не нужно. Среди них есть вещи, которые могут пригодиться в дороге, но не все пассажиры об этом догадываются. Поэтому перед поездкой полезно узнать, что можно получить бесплатно, а когда придется доставать кошелек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укрзализныцю".

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Какие услуги в поездах УЗ бесплатные

Пассажиры "Укрзализныци" могут пользоваться несколькими услугами без дополнительной оплаты. Они уже входят в стоимость билета, независимо от того, понадобятся ли они вам во время путешествия. В частности, каждый пассажир имеет право на:

Кипяченую воду. Ее можно попросить у проводника бесплатно.

Ее можно попросить у проводника бесплатно. Аптечку. Если во время поездки понадобятся средства для оказания первой помощи, можно обратиться к сотрудникам поезда.

Если во время поездки понадобятся средства для оказания первой помощи, можно обратиться к сотрудникам поезда. Туалет и средства гигиены. Пассажирам должны быть доступны мыло, туалетная бумага, антисептик и дезинфицирующий гель.

Пассажирам должны быть доступны мыло, туалетная бумага, антисептик и дезинфицирующий гель. Перевозку ручной клади. С собой можно бесплатно взять вещи весом до 36 кг. При этом их размер по сумме длины, ширины и высоты не должен превышать 200 см.

С собой можно бесплатно взять вещи весом до 36 кг. При этом их размер по сумме длины, ширины и высоты не должен превышать 200 см. Вызов медиков или полиции. В случае необходимости сотрудники поезда могут вызвать соответствующие службы.

В случае необходимости сотрудники поезда могут вызвать соответствующие службы. Информация о поездке. Объявления о маршруте, остановках и другие важные сообщения передаются через громкоговоритель.

Что предоставляется бесплатно в "Интерсити"

В скоростных поездах "Укрзализныци" пассажирам доступны дополнительные услуги. Например, в "Интерсити" и "Интерсити+" должны бесплатно предоставить индивидуальный одноразовый подголовник. Также в стоимость билета входят:

уборка вагонов во время обслуживания;

пользование аптечкой;

кипяченая вода;

мыло, антисептик, туалетная бумага и другие средства гигиены;

информационные объявления;

печатная продукция, если она имеется в вагоне;

перевозка ручной клади весом до 36 кг и суммой трех измерений до 200 см;

вызов медиков или полиции в случае необходимости;

доставка еды и напитков, которые пассажир заказал и оплатил заранее.

При этом бесплатной является только доставка заказа к месту, где сидит пассажир. За еду и напитки пассажир платит отдельно.

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За какие услуги в поездах взимается плата

Некоторые услуги в вагонах "Укрзализныци" предоставляются только за дополнительную плату. К таким услугам относятся:

пользование постельным бельем;

чай, кофе, соки и другие напитки;

снеки и продукты питания;

пользование холодильником или микроволновой печью;

просмотр или прослушивание аудио- и видеопрограмм;

оформление перевозки сверхнормативного багажа;

оформление экспресс-отправлений по Украине.

Также в поездах могут продавать различные товары и печатную продукцию.

Отдельные платные услуги есть и в "Интерсити" и "Интерсити+". Среди них — питание, онлайн-кинотеатр и онлайн-библиотека.

Перед поездкой лучше уточнить, какие именно услуги доступны в вашем вагоне. Полный перечень и актуальную стоимость можно узнать у проводника или начальника поезда.

Ранее Новини.LIVE писали, почему в приложении "Укрзализныци" цены на билеты могут меняться при выборе места. Сначала пассажирам показывают самый дешевый доступный вариант, а окончательная сумма зависит от вагона, места и дня поездки. В воскресенье и в пиковые дни билеты могут стоить дороже, поэтому перед оплатой стоит проверить цену.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько багажа можно бесплатно взять с собой в поезд. Для взрослого пассажира норма составляет до 36 кг, а для ребенка в возрасте до 12 лет предусмотрено еще 15 кг ручной клади. Если чемодан превышает допустимый вес или размеры, за его перевозку может потребоваться доплата.